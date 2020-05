Bolivias sundhedsminister og to ansatte er mistænkt for at have købt respiratorer til opjusterede priser.

Bolivias sundhedsminister, Marcelo Navajas, er blevet anholdt i en korruptionssag.

Derefter er han blevet fyret som minister af landets midlertidige præsident, Jeanine Añez. Det oplyser embedsmænd onsdag.

Yderligere to ansatte i sundhedsministeriet er også anholdt.

Navajas er mistænkt for at have købt respiratorer til opjusterede priser i kampen mod coronavirus.

Bolivia købte 179 ventilatorer fra en producent i Spanien for et beløb på 27.683 dollar stykket. Det svarer til i alt knap fem millioner dollar eller 34 millioner danske kroner.

Købet var understøttet af Den Interamerikanske Udviklingsbank (IDB).

Senere viste det sig, at producenten tilbyder respiratorer til omkring halvdelen af det betalte beløb. Et andet spansk firma fungerede som formidler i forhandlingerne.

Præsident Añez skriver på Twitter, at Bolivia allerede har sendt mere end to millioner dollar i betaling for respiratorerne, men "vil ikke betale en cent mere".

Hun skriver videre, at hun er forpligtet til at inddrive bolivianernes penge.

Skandalen blev afsløret i slutningen af sidste uge, da læger klagede over, at respiratorerne ikke var egnede til bolivianske intensivafdelinger.

Añez fyrede sundhedsministeren for at undgå enhver indblanding i efterforskningen, melder regeringens kommunikationschef Isabel Fernandez.

Bolivia har registreret 4500 smittetilfælde og 190 coronarelaterede dødsfald. Den 17. marts lukkede regeringen det sydamerikanske lands grænser og indførte en nedlukning af landet.

Den midlertidige præsident tiltrådte den 12. november efter præsident Evo Morales.

Det er meningen, at Añez skal agere præsident frem til det kommende præsidentvalg i 2020. På grund af coronaviruspandemien er der ikke fastlagt en dato for valget.

/ritzau/AFP