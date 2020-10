Det er et år siden, at Bolivia senest afholdt præsidentvalg. Det endte kaotisk med eksil og fratræden.

Bolivias socialister er tilbage ved magten. Det står klart, efter at den officielle optælling fra søndagens præsidentvalg er afsluttet fredag lokal tid.

Det sker, omkring et år efter at det seneste præsidentvalg endte med, at den venstreorienterede præsident Evo Morales måtte trække sig og søge eksil.

Optællingen viser klar valgsejr til Luis Arce, der repræsenterer Morales' parti, MAS (Bevægelsen for Socialisme).

Luis Arce vandt lidt over 55 procent af stemmerne, mens han modstander Carlos Mesa blot endte med 29 procent af stemmerne. Det er en langt større forskel end forventet.

- Valget er afgjort, skriver Mesa på Twitter.

Han ønsker Arce tillykke med sejren, som har stået klar siden ugens start, men ikke har været officielt bekræftet før nu.

- Den demokratiske opposition vil forblive årvågen og leve op til det mandat, vi har fået af folket, tilføjer han.

Luis Arce tilskrives meget af æren for den økonomiske opblomstring, Bolivia oplevede under Morales' 14 år ved magten.

Han sagde tidligere på ugen, at den tidligere præsident Evo Morales ikke får nogen rolle i hans regering.

- Folkets beslutning betyder, at vi vil få genoprettet vores demokrati, skriver Arce på Twitter fredag lokal tid.

Morales planlægger at vende tilbage til Bolivia efter den socialistiske valgsejr.

Den fungerende præsident, Jeanine Áñez, der overtog magten efter sidste års valg, trak sig fra valgkampen i september.

Mens hun har været ved magten, har højrefløjen rejst anklager mod Morales om både terror og voldtægt.De anklager afviste Morales på et pressemøde mandag, hvor han kaldte dem "led i en beskidt krig".

/ritzau/Reuters