Bolivias præsident, Evo Morales, vil træde tilbage. Det meddeler han søndag aften dansk tid.

»Jeg fratræder mit embede som præsident,« siger han i en tv-transmitteret tale.

»Vores store ønske er, at fred og ro vender tilbage i samfundet,« siger Morales, der tilføjer, at han har indgivet sin afskedsbegæring til parlamentet.

Hans vicepræsident, Alvaro Garcia Linera, fratræder også sit embede.

Morales, der har været Bolivias præsident siden 2006, går af efter tre uger med voldsomme protester i kølvandet på et omstridt præsidentvalg, som præsidenten vandt ifølge de officielle resultater.

En rapport fra Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) har imidlertid konkluderet, at det oprindelige valg var præget af 'tydelig manipulation' af valgresultatet.

Nok vandt Morales, men ikke med en margen på mere end ti procentpoint, fremgik det af rapporten.

Søndag er udviklingen gået hurtigt i Bolivia, hvor flere ministre og højtstående embedsmænd er trådt tilbage fra deres poster, efterhånden som opbakningen til Morales smuldrede.

Kort inden, at Morales meddelte nationen, at han vil træde tilbage, havde både landets hærchef, Williams Kaliman, og den øverste politichef, Vladimir Calderon Mariscal, opfordret præsidenten til at gå af.

Bolivias oppositionsleder, Luis Fernando Camacho, ankom - omgivet af en stor menneskemængde - søndag aften dansk tid til præsidentpaladset for at aflevere et brev til Evo Morales med krav om hans afgang.

Det skriver avisen El Deber ifølge nyhedsbureauet dpa.

/ritzau/