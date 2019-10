Oppositionen anklager præsident Evo Morales for at fuske med stemmeoptællingen for at sikre genvalg.

Oppositionsgrupper i Bolivia opfordrer tirsdag til generalstrejke efter flere dages massive demonstrationer mod resultatet af præsidentvalget, der blev afholdt søndag.

De foreløbige resultater viser, at landets mangeårige præsident, Evo Morales, står til genvalg, men der har været stor usikkerhed om resultaterne og stemmeoptællingen.

Og nu vil oppositionsgrupperne udvide en planlagt strejke i Bolivias største by, Santa Cruz, til også at gælde det sydamerikanske lands øvrige seks regioner.

Derudover forventer man også fortsatte demonstrationer i hovedstaden, La Paz.

Ifølge oppositionsgrupperne træder strejken i kraft klokken 03.00 lokal tid svarende til klokken 09.00 onsdag morgen dansk tid. Strejken vil fortsætte, "indtil demokrati og folkets vilje respekteres", lyder det i en fælles udtalelse.

Klokken 03.13 er der meldinger om, at politiet og demonstranter er i voldsomme sammenstød i La Paz. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Her skulle flere hundrede personer have kastet sten mod politiet, der svarede igen med tåregas.

Demonstrationerne i flere større byer i landet tog til i styrke tirsdag, da landets valgkommission erklærede, at de foreløbige resultater viste et ti procentpoints forspring til præsident Morales over oppositionskandidaten Carlos Mesa.

Præsidentvalget skal ud i en anden valgrunde, medmindre en kandidat får mindst 40 procent af stemmerne og samtidig en føring på ti procentpoint mod den nærmeste kandidat.

Tirsdag havde Morales akkurat den fornødne føring med 46,85 procent af stemmerne mod Mesas 36,73 procent.

Mesa udtalte efterfølgende, at han ikke anerkendte resultatet og beskyldte regeringen for at fuske med stemmeoptællingen.

Organisationen af Amerikanske Stater (OAS), der af regeringen er blevet bedt om at kontrollere stemmeoptællingen, har udtalt, at de mange ændringer i valgresultatet har beskadiget tiltroen til, at valget er foregået korrekt. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Evo Morales er den første bolivianske præsident med rødder i landets oprindelige befolkning. Han blev valgt første gang i 2005.

Morales er tidligere kokabonde og leder i den venstreorienterede fagbevægelse.

Han har indtil nu vundet i første valgrunde i alle præsidentvalg, han har stillet op i.

Den 60-årige præsident kan med et fornyet mandat blive på posten indtil 2025.

/ritzau/