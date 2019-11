Morales må gå af for at sikre, at fred og stabilitet genoprettes i Bolivia, siger leder af de væbnede styrker.

Bolivias hærchef opfordrer præsident Evo Morales til at træde tilbage. Det siger hærchefen, general Williams Kaliman, på et pressemøde søndag aften dansk tid.

- Efter at have analyseret den interne konfliktsituation, beder vi landets præsident om at frasige sig sit præsidentielle mandat og tillade, at freden genoprettes og stabiliteten opretholdes for Bolivias bedste, siger Kaliman.

Udmeldingen lægger yderligere pres på Morales, som tidligere søndag accepterede at holde et nyt valg i stedet for det valg, der blev holdt 20. oktober.

Det oprindelige valg var præget af "tydelig manipulation" af valgresultatet, lød det i en rapport fra Organisationen af Amerikanske Stater (OAS).

Det har fået oppositionen til at kræve, at Morales og hans vicepræsident, Alvaro Garcia Linera, undlader at stille op ved et kommende valg.

Morales har afvist beskyldninger om valgsvindel og har hidtil også afvist opfordringerne til at træde tilbage.

/ritzau/Reuters