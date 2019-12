I løbet af de kommende dage vil Bolivia udstede en arrestordre på ekspræsident Morales, der er i Argentina.

Bolivia vil udstede en arrestordre på tidligere præsident Evo Morales for at have tilskyndet til oprør.

Det vil ske i løbet af de kommende dage, fortæller den fungerende præsident i Bolivia, Jeanine Añez, lørdag.

- Han kan vende tilbage, når han vil. Han forlod landet, fordi han ville, siger Jeanine Añez til journalister ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Arrestordren vil blive udstedt i løbet af de næste par dage, for sigtelserne foreligger allerede, siger hun.

Evo Morales befinder sig i Argentina, hvor han har været siden torsdag. Her er han blevet tildelt asyl ligesom flere tidligere medlemmer af sin regering.

Bolivias tidligere præsident rejste den 12. november fra Bolivia til Mexico, hvor han fik asyl. Det skete i kølvandet på landsdækkende protester mod ham som følge af påstået valgsvindel.

Evo Morales hævder, at han vandt en fjerde embedsperiode ved valget den 20. oktober, men beskyldninger om snyd udløste uger med voldelige protester, og til sidst måtte han trække sig efter næsten 14 år ved magten.

Fredag oplyste Argentinas udenrigsministerium, at Morales og "fire tidligere medlemmer af hans regering" har fået asyl i landet.

- Asylmodtagerne vil få permanent flygtningestatus, skrev ministeriet i en erklæring ifølge nyhedsbureauet dpa.

Morales' tilbagetræden medførte, at Senatets vicepræsident, Jeanine Añez, overtog magten i Bolivia og dannede en konservativ, midlertidig regering.

I slutningen af november underskrev hun en ny valglov, som baner vej for, at det kriseramte land kan holde valg.

Et nyt valg ses som afgørende for, at Bolivia kan lægge den nuværende politiske krise bag sig.

Den nye valglov annullerer det omstridte resultat af valget den 20. oktober, ligesom at den forbyder en kandidat at opstille, hvis vedkommende har siddet i præsidentembedet i de seneste to perioder.

Det udelukker Evo Morales fra at stille op.

/ritzau/