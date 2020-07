Blandt de mange smittede med covid-19 i Bolivia er den midlertidige præsident og en tredjedel af regeringen.

Bolivia vil udsætte landets parlamentsvalg til 18. oktober.

Det sker, fordi der ikke er tegn på, at udbruddet af coronavirus vil aftage inden 6. september, hvor valget efter planen skulle være holdt.

Det oplyser de bolivianske valgmyndigheder torsdag ifølge nyhedsbureauet dpa.

Bolivias valgkommission, TSE, forklarer, at der vil være "bedre betingelser" for at afholde et valg 18. oktober end 6. september.

Det skriver det nationale nyhedsbureau ABI.

Opfordringer til at udskyde valget er mangedoblet på det seneste, eftersom virusudbruddet ventes at blive forværret mellem juli og september.

Onsdag var antallet af bekræftede smittetilfælde i Bolivia oppe på 64.135, mens dødstallet havde nået i alt 2328.

Bolivias midlertidige præsident, Jeanine Añez, og næsten en tredjedel af hendes regering er blevet testet positive for covid-19, mens landets sundhedssystem er kommet under et voldsomt pres på grund af de mange døde.

Jeanine Añez blev i november sidste år midlertidigt udpeget som præsident i Bolivia, efter at landets venstreorienterede præsident siden 2006, Evo Morales, trak sig fra posten.

Det skete på opfordring fra militæret efter beskyldninger om valgsvindel, da Morales i oktober var blevet valgt til en ny periode.

Oprindeligt skulle et nyt præsidentvalg i Bolivia have fundet sted i maj, men det blev som følge af viruspandemien udskudt til først 6. september og nu 18. oktober.

Den konservative Jeanine Añez har meddelt, at hun stiller op.

Tirsdag i denne uge oplyste det bolivianske politi, at over 400 lig var blevet flyttet fra gader og hjem i Bolivia de seneste dage.

191 af ligene befandt sig i området omkring storbyen Cochabamba, 141 i hovedstaden La Paz og 68 i landets største by, Santa Cruz.

Omkring 85 procent af de indsamlede lig var enten "testet positive for covid-19 eller havde covid-symptomer", fortalte politidirektør Ivan Rojas ifølge nyhedsbureauet AFP.

