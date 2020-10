Evo Morales' præsidentkandidat, Luis Arce, spås gode chancer for at besejre den midtsøgende Carlos Mesa.

Stemmeoptællingen i Bolivia ventes at tage flere dage efter søndagens længe ventede præsidentvalg.

Flere end syv millioner mennesker var berettiget til at stemme om en ny præsident og kongres, og der blev rapporteret om lange køer ved valgstederne, selv efter at der officielt var lukket for stemmeafgivelse.

Valgmyndighederne i Bolivia meddelte lørdag, at der på valgaftenen ikke vil blive offentliggjort foreløbige resultater.

Det er blevet besluttet, efter at netop foreløbige resultater udløste beskyldninger om valgsvindel og voldelige protester efter valget for et år siden. Valget blev efterfølgende erklæret ugyldigt.

Den daværende venstreorienterede præsident, Evo Morales, hævdede at have vundet en fjerde valgperiode, men omfattende protester og et øget pres fra militæret tvang Morales til at gå i eksil.

Herefter tog den højreorienterede senator Jeanine Áñez over som midlertidig præsident.

Præsidentkandidaten for Morales' parti, MAS (Bevægelsen for Socialisme), Luis Arce, spås gode chancer for at slå den midtsøgende Carlos Mesa.

Carlos Mesa havde håbet at kunne tiltrække tilhængere af Jeanine Áñez, efter at hun trak sig fra løbet.

Men hvis Luis Arce, der er Evo Morales' tidligere økonomiminister, ikke sikrer sig mindst 50 procent af stemmerne - eller 40 procent af stemmerne med et forspring på mindst 10 procentpoint ned til Carlos Mesa - skal de to ud i en anden og afgørende valgrunde.

Adskillige voldelige hændelser op til valgdagen har skabt bekymring for, at Bolivia kan se en gentagelse af sidste års beskyldninger om valgsvindel samt sammenstød mellem Morales-tilhængere og -modstandere og politibetjente.

Sidste år mistede flere end 30 mennesker livet under de voldelige sammenstød i landet.

Søndag var militæret talstærkt til stede ved flere af valgstederne i La Paz.

Ifølge myndighederne har der ikke været meldt om nogen større hændelser, og Jeanine Áñez beskriver søndagens valg som "en demokratisk og fredelig fest".

/ritzau/dpa