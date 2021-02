Knap to måneder efter, at et voldsomt jordskred kostede flere mennesker livet i Norge, er der sket endnu et jordskred.

Denne gang i Telthusbakken i den norske hovedstad.

Det skriver Politiet i Oslo på Twitter:

»Der er sket et jordskred på nordsiden. Nødberedskabet er på stedet. Kommunen sender også personale,« lyder det.

#Oslo. Telthusbakken. Det har gått et jordras på nordsiden. Nødetatene er på stedet. Kommunen sender også personell. Det er foreløpig ikke mistanke om at noen er tatt av raset. Det gjøres nå vurderinger på hvor mange boliger som må evakueres. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) February 27, 2021

Det oplyses, at der foreløbigt ikke er mistanke om, at nogen er blevet fanget af jordskreddet – hvilket var det, der skete i slutningen af sidste år, da et jordskred ramte i byen Ask.

»Det laves nu vurderinger af, hvor mange boliger der skal evakueres,« skriver politiet om den nye situation.

Kort før nytår fandt et voldsomt jordskred sted i den lille by Ask i Gjerdrum nordøst for Oslo, og flere huse blev revet med.

I midten af februar blev yderligere to fundet døde i ødelæggelserne – i forvejen var syv personer fundet døde i ruinerne.

Til VG fortæller operationsleder Vidar Pedersen, at politiet klokken 12.20 modtog et opkald fra en person, der fortalte, at den ene væg i vedkommendes hus var ødelagt.

»Vedkommende fortalte, at det skyldtes et skred. Samtidig nødberedskaber blev sendt til stedet,« forklarer han.

Telthusbakken er et område, hvor der hovedsageligt er træbebyggelser.

Til VG forklarer operationslederen, at der er tale om omkring 20 boliger, og at de alle vil blive evakueret.

B.T. følger sagen.