Bogen om Trumps familie har skabt stor opmærksomhed, da den sætter Donald Trump i et lidet flatterende lys.

Mary Trumps bog om præsident Donald Trumps familie har solgt knap en million eksemplarer på førstedagen.

Det oplyser forlaget bag bogen, Simon & Schuster, torsdag ifølge det amerikanske medie CNN.

Mary Trump er præsidentens niece.

Salgstallet inkluderer også forsalg, lydbøger og e-bøger.

Bogen med titlen "Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man" blev udgivet torsdag.

Den har allerede skabt stor medieopmærksomhed, da den sætter Donald Trump i et lidet flatterende lys.

Donald Trumps bror, Robert Trump, forsøgte at blokere bogen fra at blive udgivet ved at lægge sag an. Han mente, at bogen ville bryde en tavshedspligt i forbindelse med Donald og Roberts afdøde far Fred Trumps testamente.

Det fandt højesteretten i New York ikke bevis for.

/ritzau/