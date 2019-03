Det er fem år siden et Malaysia Airlines-fly med 239 mennesker ombord forsvandt på mystisk vis. Nu er der kommet nye oplysninger frem om flystyrtet.

I en bog, der netop er udkommet, kan man læse detaljer, der afdækker, hvad der skete ombord den skæbnesvangre dag i marts.

Journalist Ean Higgins har brugt flere år på at undersøge den mystiske forsvinden af Malaysia Airlines-flyet MH370, der forsvandt den 8. Marts 2014.

I hans bog ‘The Hunt for MH370’ beskriver han, hvordan han er kommet frem til, at det var en brand i cockpittet, der startede det, der endte som en tragedie, skriver Mirror.

Flyet, der var på vej fra Kuala Lumpur til Bejing, skulle på grund af ilden have mistet lufttryk i kabinen. Derfor var det blevet umuligt at kontrollere for de to piloter.

Ifølge Ean Higgins undersøgelser startede branden i et varmeapparat til forruden i cockpittet, hvilket betød, at nogle af piloternes systemer brød sammen, herunder den sekundære radar transpondor.

De to piloter kæmpede med at slukke branden og ventede derfor med at kalde over radioen til kontroltårnet.

Journalisten, der gennemgående har undersøgt flytragedien, mener også, at den ene pilot ved et uheld trak røret fra sin iltmaske ud af stikkontakten, så den brandbare gas strømmede ud i cockpittet og gjorde den voldsomme brand helt umulig at kontrollere.

En plakat, der viser kabinepersonale fra Malaysia Airlines-flyvningen MH370, vises under en bøn på en skole i Petaling Jaya den 8. marts 2016. Malaysia og Australien sagde, at de forblev "håbefulde" for at løse mysteriet om flyvningen MH370 Foto: MOHD RASFAN

Den 53-årige kaptajn nåede ud af cockpittet dog helt forbrændt, mens den 27-årige førstepilot brændte ihjel.

En masse luft fra kabinen strømmede ind i cockpittet fik ilden slukket, men der er kun ilt nok i passagerenes iltmasker til 12 minutter, og det er ikke tid nok.

Og samtidig har ilden smeltet alt udstyret i cockpittet, så den overlevende pilot havde ingen kommunikationsmuligheder.

Han forsøgte at genvinde kontrollen over flyet med hjælp fra en af flypassagererne.

Skolepiger beder ud for en sandskulptur skabt af den indiske sandkunstner Sudarshan Patnaik for at hylde passagererne og besætningen ombord på Malaysia Airlines-flyvning MH370 på en strand i Puri i den østlige indiske delstat Odisha den 25. marts 2014. Foto: Stringer India

Men på et tidspunkt var ilten sluppet op i deres masker ligesom i resten af passagerernes, som enten var komatøse eller døde.

Og piloten accepterede, at flyet ikke kunne reddes, så han vendte autopiloten til en sydlig retning og pegede flyet hen i intetheden over det sydlige Indiske Ocean og snart blev MH370 et spøgelsesfly.

Det styrtede ned i havet, og alle ombord blev dræbt.

Journalist Ean Higgins har blandt andet sine oplysninger og teorier fra tidligere RAAF forsyningsansvarlig, pensioneret logistikchef hos Ansett, og en privat pilot Mick Gilbert.