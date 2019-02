Emmanuel Macron og konen Brigittes forhold har trukket masser af overskrifter under den franske præsidents embede, og det er nu tilfældet igen.

I en ny fransk bog - Madame La Présidente - fremgår det nemlig, at Macrons nærmeste rådgivere og hjælpere er godt og grundigt trætte af førstedamen.

Faktisk så trætte, at de ifølge bogen ønsker hende død.

Det skriver flere internationale medier - herunder britiske Telegraph.

Ifølge bogen er den franske præsidents rådgivere trætte af, at Brigitte Macron bestemmer alt for meget, når det kommer til hendes 24 år yngre ægtemands politiske beslutninger.

»Den type af mistillid handler om, at Brigitte Macron bliver set som en rival i Elysée-paladset af rådgivere, som ikke er vant til konkurrence fra en kvinde. De får Emmanuel Macron til at træffe en beslutning om dagen, men om aftenen siger hun, at hun ikke er enig, og næste dag ændrer han så holdning,« står der ifølge Telegraph i bogen.

Da Emmanuel Macron kæmpede for at blive fransk præsident, fyldte forholdet med Brigitte Macron allerede meget i de franske og udenlandske medier.

Og det var i særdeleshed kærlighedshistorien mellem de to, der gjorde sig til i avisspalterne.

De to mødtes nemlig, da Emmanuel var 15 og Brigitte 39.

Og så hører det også med til historien, at Brigitte var Emmanuels fransklærer i gymnasiet.

To år efter var de to et par, og det har de været siden.

Det fik i 2017 flere kritikere til at kalde Brigitte Macron for pervers og pædofil.

Og nu er det altså hendes evne til at have indflydelse på fransk politik, som hun bliver kritiseret for.

I bogen fremgår det nemlig også, hvordan Brigitte Macron endda hjalp og hjælper præsidenten med at udvælge de franske ministre.

En anonym kilde går ifølge Telegraph så langt som at kalde Brigitte Macron for 'den højre side af præsidentens hjerne'.