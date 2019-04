Fischer-Price, der producerer legetøj og babyudstyr, har fredag tilbagekaldt 4,7 millioner børnestole i USA.

Det sker, efter at det amerikanske forbrugerråd, CPSC, har linket en bestemt stol til flere episoder, hvor spædbørn har mistet livet mellem 2011 og 2018.

Det skriver New York Times.

I en undersøgelse, som forbrugerrådet selv har udarbejdet, er stolen blevet linket tilbage til 32 episoder, hvor spædbørn har mistet livet. Nogle af dem har været under tre måneder gamle.

Anbefalingen lyder, at forbrugere bør stoppe med at bruge stolen "Rock 'n Play Sleeper", med det samme og kontakte selskabet for at få købsprisen refunderet.

Stolen er blevet solgt i forskellige store detailbutikker for mellem 40 og 149 dollar, der svarer til omkring 265 og 985 danske kroner.

I de fleste sager har børnene blandt andet mistet livet, fordi de er rullet fra ryggen om på siden eller maven, fremgår det af tilbagekaldelsen på forbrugerrådets hjemmeside.

Moderselskabet Mattel har ifølge New York Times fredag i en erklæring oplyst, at firmaet stod bag sikkerheden bag produkterne.

Mattal gik dog med til en frivillig tilbagekaldelse "på grund af meldinger om episoder, hvor produktet er blevet brugt i strid med sikkerhedsadvarsler og instrukser", lyder det.