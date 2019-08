En flygtning fra Wisconsin, USA, der var eftersøgt for børnesex og børnepornografiske billeder, gemte sig i mere end tre år i en bunker.

Den 44-årige Jeremiah Button forsvandt i februar 2016. Det skete blot uger, før han skulle for retten i børnesex-sagen.

Men hans hjemmelavede bunker – udstyret med solpaneler til at skaffe strøm til LED-pærer, radio og anden elektronisk udstyr – blev i sidste uge opdaget af en jæger.

Han gik omkring i skoven ved byen Ringle vest for Wausau i Wisconsin.

Ifølge tv-stationen WSAW havde jægeren Thomas Nelson observeret bunkerens dør for adskillige måneder forinden, men han gik dengang ikke ind i bunkeren.

Nysgerrigheden blev dog for stor for Nelson, og han vendte tilbage til stedet og fandt Jeremiah Burron liggende inde i bunkeren.

»Jeg åbnede døren og kiggede indenfor. Der kunne jeg se dåsemad, der var små bokse til at opbevare ting i, og jeg måtte bare gå indenfor,« sagde Nelson til WSAW.

»Da jeg kom rundt om et hjørne, så jeg ham liggende i sin seng. Jeg mener, at jeg rystede, da jeg gik ind, og jeg rystede, da jeg kom ud igen.«

Thomas Nelson alarmerede politiet, som anholdt Jeremiah Button. Det skriver Sky News.

Efter anholdelsen sagde politibetjenten Matt Kecker, at Button næsten virkede lykkelig over igen at have kontakt til mennesker efter tre års ensomhed.

Bunkeren er tilsyneladende blevet bygget af Button, allerede før han havde været til afhøring i retten. Den var blevet fyldt op med ting fundet på en nærliggende losseplads.

Politimanden Jeff Stefonek fortalte, at Button havde haft det fint i adskillige år i bunkeren – med 'alle de forskellige forsyninger, han var i stand til at finde'.

»Hans solpaneler skaffer strøm til tre solbatterier inde i bunkeren. Fra disse tre batterier har han haft strøm til LED-pærer, en radio og en køleblæser samt alt det elektronik, han kunne samle sammen.

Han sagde, at den oprindelige bunker kun var halvt så stor som den, han blev fanget i. Men da han begyndte at hente ting på lossepladsen, som han behøvede for at gøre sig det mere behageligt, blev han nødt til at gøre bunkeren større.«

Han havde elektricitet, computere, tv og radio, men det stoppede ikke ved det. Han byggede også et filtersystem for vandet, der blev pumpet gennem et trækulsanlæg og kogt.

Jeremiah Button sidder nu i fængsel igen med en kaution på 669.000 kroner, og han kan se frem til det første møde i retten den 16. september.

I mellemtiden oplyser politimanden Jeff Stefonek, at staten planlægger at fjerne bunkeren.