Baby Shark du-du-du-duuh.

Du kender den med stor sansynelighed. Børnesagen 'Baby Shark,' der siden 2015 har både beriget og irriteret.

For flere indsatte i et fængsel i Oklahoma City er det nok mest det sidste, der er tilfældet.

Her er sangen nemlig ifølge flere tidligere indsatte blevet brugt til at torturere. Det skriver flere udenlandske medier som Washington Post og New York Post.

Førstnævnte skriver, at en tidligere indsat i fængslet, Daniel Hedrick, hævder, at han blev lagt i håndjern bag ryggen og bundet til en væg i et tomt rum, mens sangen spillede i to timer. En anden, Joseph Mitchell, har haft den samme oplevelse bare knap dobbelt så lang tid.

Det er tre tidligere fængselsansatte, der er på anklagebænken i sagen. To fængselsbetjente, der begge har sagt deres job op og deres daværende chef, som gik på pension kort efter grusomhederne skulle have fundet sted.

'Baby Shark' udkom tilbage i 2015. I 2020 nuppede 'Baby Shark Dance' med en dertilhørende dansevideo titlen som YouTubes mest afspillede video. Dengang svarede det til, at videoen havde kørt uden stop i over 30.000 år, skrev BBC.

Siden er der kommet endnu flere visninger på og videoen har nu 9,6 milliarder afspilninger og bevarer derved titlen som den mest afspillede på YouTube nogensinde.

Torturen med børnesagen skulle have fundet sted i 2019.