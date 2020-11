I et halvt år ledte flere tusinde mennesker efter 17-årige Tylee og 7-årige JJ, der var forsvundet. Imens tog moren, Lori, og stedfaren, Chad, til Hawaii og nød en dejlig lang ferie som nygifte.

Det viser et billede fra Facebook, som nu er kommet frem i offentligheden. Det skriver TV2 Norge.

På billedet ses Lori iført en hvid kjole og blomsterkrans, mens hun danser hula. Ved siden af står Chad, hun netop er blevet gift med, og spiller ukulele på stranden.

Loris angivelige, fraværende interesse for sine børns forsvinden fandt politiet mystisk, og nu har en distriktsdommer fra East Idaho afgjort, at parret skal stilles for retten sammen i slutningen af januar 2021.

Her er billedet, som Lori og Chad fik taget, mens Loris børn var forsvundet. Foto: Police Vis mere Her er billedet, som Lori og Chad fik taget, mens Loris børn var forsvundet. Foto: Police

Da billedet først kom frem på Facebook i november 2019, var der ingen, der vidste, hvor Loris to børn var. De var ikke med på turen, og de var heller ikke blevet set hjemme.

Før turen til Hawaii havde Lori sagt til sin bedste veninde, April Raymond, at børnene var blevet til zombier, og at drengen JJ havde ødelagt et billede af Jesus, der hang på væggen, og at Tylee havde en mørk sjæl.

Faktisk var sidste gang, familien blev set sammen tilbage i september 2019, hvor de var en tur i Yellowstone Nationalpark, og 24. september meddelte Lori JJ's skole, at han fremover vil blive hjemmeundervist.

Ingen kan komme i kontakt med børnene, og hver gang både politiet, medier, venner og familie spørger ind til børnene, bliver de mødt med 'ingen kommentar' eller en undskyldning om, hvorfor børnene ikke kan tale nu.

Alt imens der laves indsamlinger, og forskellige lokale grupper leder efter de to børn, virker Lori og Chad altså forholdsvist upåvirket og fortsætter ferien på Hawaii. Og det bider politiet endelig mærke i.

Derfor får Lori 25. januar 2020 besked om, at hvis hun ikke viser børnene til myndighederne inden for fem dage, så bliver hun arresteret.

Men Lori og Chad fortsætter blot ferien på Hawaii, der nu har varet flere måneder.

25. februar bliver Lori arresteret og sigtet for at have forladt sine børn, imens FBI nu er begyndt at undersøge sagen nærmere.

Her blev børnene fundet. Foto: Police Vis mere Her blev børnene fundet. Foto: Police

Kort tid efter bliver Tylee og JJ fundet døde, begravet i Chads have.

I retsdokumenter fremgår det, at Lori og Chad sammen dyrkede trolddom, dæmoner og zombier. En række detaljer, som efter sigende skulle være vigtige i retssagen mod Lori og Chad.

Retssagen begynder i starten af det nye år.