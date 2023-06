»I dag var en magisk dag, der uden tvivl fylder os med glæde."

Den colombianske præsident, Gustavo Petro, havde lige som resten af verden svært ved helt at forstå det.

Men natten til lørdag stod det klart, at fire søskende i alderen fra ni måneder til 13 år mirakuløst havde overlevet 40 barske døgn på egen hånd i den sydamerikanske regnskov, efter at de 1. maj var ombord på et lille propelfly, der styrtede ned.

Ved flystyrtet blev tre voksne - herunder deres mor og flyets pilot - dræbt på stedet. De opholdt sig i den forreste del af flyet, der ramte jorden direkte, så både flyets propel og motor blev vredet af.

Men de fire børn i flyets bagerste halvdel var i stand til ved fælles hjælp at kravle ud af en åbning i midten af flyvraget.

Den yngste i søskendeflokken var blot 11 måneder, da flystyrtet indtraf. Hun nåede altså at have sin første fødselsdag under stærkt usædvanlige forhold i junglen.

Efter flystyrtet gennemførte de colombianske myndigheder en storstilet eftersøgning i den uvejsomme jungle. Her deltog 160 soldater, 70 lokale folk og en halv snes sporhunde.

Samtidig brugte man også helikoptere, fly og satellitbilleder i kampen for at finde de fire børn - 13-årige Lesly, ni-årige Soleiny, fire-årige Tien Noriel og blebarnet Cristin - i live.

De reddede børn i den tætte regnskov i Colombia. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere De reddede børn i den tætte regnskov i Colombia. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Og som et ekstra våben lod myndighederne også stemmen fra børnenes bedstemor strømme ud gennem store højttalere i håb om, at det ville få dem til at søge i den rigtige retning gennem regnskoven.

For at hjælpe de tre søstre og deres bror med at overleve, kastede myndighederne også talrige overlevelsessæt ud fra helikoptere over skovområdet tæt på nedstyrtningsstedet.

Pakkerne indeholdt blandt andet den særlige, lokale hvedegrød fariña, vand, sandwich, kiks, frugt, serum og en lighter.

Efter godt et par ugers eftersøgning gav netop rester af frugt, som børnene har spist for at holde sig i live, redningsarbejderne et vigtigt vidnesbyrd om, at børnene stadig levede. Samtidig fandt man også hjemmebyggede læskure lavet af planter fra junglen.

Et af de reddede børn ved ankomsten til lufthavnen i Bogota, hvor børnene blev genforenet med deres far. Foto: Luisa Gonzalez/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Et af de reddede børn ved ankomsten til lufthavnen i Bogota, hvor børnene blev genforenet med deres far. Foto: Luisa Gonzalez/Reuters/Ritzau Scanpix

Netop børnenes kendskab til regnskoven har ifølge deres bedstefar Fidencio Valencia, 47, været stærkt medvirkende til deres overlevelse:

»Så kender man frugterne, planterne og nogle af bladene. Det kan være nyttigt,« sagde bedstefaderen allerede inden, at de fire børnebørn blev fundet og reddet.

Han insisterede hele tiden på, at de stadig ville være i live - blandt andet på grund af deres indgående forhåndskendskab til junglen.

Lørdag morgen dansk tid ankom de fire børn til Colombias hovedstad, Bogota.

Her landede de med et lægefly i en militærlufthavn, hvor de blev genforenet med deres far. Kort efter blev de med ambulance bragt til et hospital for at blive undersøgt og behandlet.

Det nedstyrtede fly af typen Cessna 206 udsendte under flyvningen et nødsignal på grund af en motorfejl, hvorefter det kort efter forulykkede.