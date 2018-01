En mor på den australske østkyst har hævet mere end en halvmillion australske dollars. Det var forsikringspenge for hendes to voksne børn, som hun nu beskyldes for at have forgiftet ihjel.

Politiet mener, at Maree Mavis Crabtree, havde økonomisk gevinst af at dræbe sin 18 år gamle datter Erin og sin 26-årige søn, Jonathan. De er begge blevet forgiftet over en længere periode og var begge to meget svært handicappede.

Erin blev fundet død 4. september 2012 i deres hjem, og hendes bror blev fundet død samme sted 18. juli 2017, skriver australske 9news.

Før og efter datterens død modtog Marre Crabtree angiveligt 557.863 australske dollar - svarende til godt 2,7 millioner kroner - efter to forsikringer, der dækkede pasningen af hendes børn.

Yderligere to krav blev rejst i 2017 - begge uden succes - for at dække permanent handicap og død. Hvis de var gået igennem, havde hun fået yderligere 363.000 dollar (næsten 1,8 million kroner).

Her i dette hus blev Marre Crabtree arresteret tidligere i dag. Foto: Google Street View Her i dette hus blev Marre Crabtree arresteret tidligere i dag. Foto: Google Street View

Politiet var oprindeligt ikke mistænksomme over dødsfaldene, men nye oplysninger har betydet, at en undersøgelse er blevet indledt.

Maree Crabtree blev arresteret i Cooparoo, en forstad til Brisbane, her onsdag morgen. Hun sigtes for otte alvorlige forbrydelser, inklusiv to mord. Hun bliver også sigtet for at have begået et væbnet røveri og at have tortureret et tredje barn - en kvinde på 25 år.

Denne kvinde blev fundet i live på adressen i Coorparoo, og hun var angiveligt blevet alvorligt overfaldet igennem mange år. Hun er datter af Maree Crabtree, og hun har tilbragt meget tid på hospitalet som et resultat af alvorlige skader, skriver australske News og ABC.

Onsdag stod Maree Crabtree foran dommeren, men hun ønskede ingen kaution.

»Maree Crabtree har tænkt sig at kæmpe indædt på at modgå sigtelserne,« siger hendes advokat Emily Lewsey uden for retssalen.

Ifølge Mark Thompson fra politiet var mordene planlagt, og det var pengene, der drev værket.

»Disse handlinger har ikke været båret af medfølelse fra en stresset mor,« sagde Thompson efter arrestationen.

»Det var kalkuleret, det var planlagt, og det blev udført med et formål.«