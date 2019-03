Beskyldningerne mod Michael Jackson, om at han skulle have forgrebet sig på to drenge, betyder nu, at tre genstande bliver fjernet fra et børnemuseum i USA.

Det er børnemuseet i Indianapolis, der betegner sig selv som verdens største af sin slags, der har besluttet at kongen af pop ikke hører hjemme blandt udstillingerne.

Ifølge The Indianapolis Star er en handske og en hat båret af popstjernen selv blevet fjernet fra publikums åsyn. Det gælder også en plakat med Michael Jackson, som han selv har signeret.

Direktør for museets samlinger, Chris Carron, fortæller, at de udstillede genstande på børnemuseet skal fortælle historier om ‘personer med høj karakter.’ Hertil hører Michael Jackson altså ikke, lader han forstå.

Michael Jackson i 2005. Foto: AARON LAMBERT

Fjernelsen af de tre museumsgenstande sker efter, at HBO-dokumentaren ‘Leaving Neverland’ har sat ild til mistanken om, hvorvidt Michael Jackson var pædofil.

Påstande om seksuelt misbrug forfulgte Michael Jacksons gennem hele sit voksne liv. Jackson blev frikendt i en sag om seksuelt misbrug i 2005.

Den fire timer lange dokumentar ‘Leaving Neverland’ følger de to mænd Wade Robson og James Safechuck, der begge fortæller, at Michael Jackson udsatte dem for flere seksuelle overgreb, fra de var henholdsvis syv og ti år gamle.

Dokumentaren er både genstand for kæmpe furore og kritik. Den er kritiseret for at mangle beviser og være ensporet.

Michael Jackson fortæller om en ekstremt hård og ensom barndom. Foto: PHIL KLEIN

Mens tre genstande altså er fjernet fra børnemuseet i Indianapolis, får nogle billeder af Michael Jackson lov at blive.

Det skyldes, at børnemuseet har en udstilling dedikeret til en dreng, Ryan White, der døde af AIDS. Han havde mødt Michael Jackson og havde billeder af ham på sit værelse, der er forsøgt gengivet så nøjagtigt som muligt på museet.

‘Som verdens største børnemuseum er vi mere følsomme end de fleste over for publikum,’ skriver museet til The Hollywood Reporter.

‘I et overskud af forsigtighed og som svar på kontroversen over HBO-filmen, Leaving Neverland, som direkte involverer påstande om misbrug mod børn, fjernede vi disse genstande, mens vi nøje overvejer situationen mere fuldstændigt.’