To tyske børnehaver offentliggjorde for nyligt, at de ville forbyde svinekød i deres institutioner.

Men den beslutning varede ikke ved længe.

Blot ni dage efter at ændringerne trådte i kraft - har børnehaverne, der begge ligger i den tyske by Leipzig - nemlig besluttet sig for at begynde at servere svinekød for børnene igen.

Det sker ifølge det tyske medie Bild efter, at udemeldingen sendte børnehaverne ud i en viral shitstorm.

'Kære forældre til børn i Konfuzius og Rolando Toro børnehave. Vi har oplevet, at vores beslutning om at stoppe med at servere svinekød i vores to børnehaver, har fået meget omtale,' skriver børnehaverne ifølge det tyske medie i en besked, som tirsdag blev udsendt til forældene, og tilføjer:

'Derfor har vi besluttet os for at udsætte beslutningen og i stedet diskutere temaet på forældremødet i august.'

På Twitter var #Schweinefleisch (svinekød, red) det næstmest diskuterede emne i Tyskland - og det har tydeligvis ikke kun været positive tilkendegivelser, der har floreret på det sociale medie.

Faktisk langt fra. Mange mennesker har nemlig angiveligt været så vrede over børnehavens beslutning, at instutionerne så sig nødsaget til at søge politibeskyttelse og i sidste ende trække deres beslutning tilbage.

Blandt andet den ellers så populære tyske spise Wienerschnitzel var i ni dage bandlyst i de to børnehaver. Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere Blandt andet den ellers så populære tyske spise Wienerschnitzel var i ni dage bandlyst i de to børnehaver. Foto: Martin Sylvest Andersen

Debatten startede, da de to børnehaver udsendte en meddelelse til forældrene, hvori de skrev:

'Ud af respekt for en verden i forandring har vi besluttet, at vi fra den 15. juli og fremover kun vil servere mad og mellemåltider, der ikke indeholder svinekød.'

Beslutningen indebar at Bratwurst eller Schnitzel, men også eksempelvis vingummibamser, der indeholder gelatine, blev bandlyst i børnehaverne.

Tiltaget varede dog ikke længe.