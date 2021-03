I Gibraltar venter de bare på, at et igangværende Pfizer-forsøg med børn og unge under 16 år afsluttes, før de går i gang.

Opgaven med at få vaccineret hele befolkningen i Gibraltar er stort set overstået. Overvældende 97 procent har indtil nu sagt ja til vaccinen. Men hvad med børnene?

B.T.s udsendte mødte onsdag formiddag en gruppe unge mænd i begyndelsen af 20erne på en café. De havde alle modtaget første stik dagen før.

»Det gjorde ikke ondt først, men min skulder hævede og blev rød i aftes, og jeg fik det faktisk også lidt dårligt,« sagde en ung mand ved navn Nat.

Vaccinationsprocessen går hurtigt hernede nu, og folk bliver kaldt ind med kort varsel. Undertegnede havde booket tid til en hårdt tiltrængt klipning onsdag, men blev kontaktet af den unge frisør Simon, der havde fået tid til sin anden vaccination og derfor aflyste bookinger resten af dagen.

Ifølge Gibraltars regering har interessen for at blive vaccineret været stor blandt de unge over 16 år.

»De har et lidt anderledes perspektiv på det end vi voksne. For de ældre handler det primært om at få beskyttelse mod en farlig sygdom. For de unge handler det mere om frihed. Muligheden for at kunne rejse gå, til koncerter og så videre. Vores unge vil tilsyneladende gerne vaccineres – både fordi de gerne vil beskytte deres forældre, men også af praktiske grunde for dem selv,« fortæller sundhedsminister Samantha Sacramento til B.T.

Inden udgangen af marts vil alle over 16 år i Gibraltar være vaccineret. Men dem under 16 er det ikke – endnu.

»Pfizer, som har leveret alle vores vacciner, er gang med forsøg med børn under 16. Vi følger deres anbefalinger. Som det er lige nu, bruges vaccinen ikke på børn og unge under 16 år, men hvis det ændrer sig, så vil vi også tilbyde vaccinen til børn. Vi vil gerne dække så stor en del af samfundet så hurtigt som forsvarligt muligt,« siger Samantha Sacramento.

Danske Joakim Kristensen er sammen med sin kone og tre børn bosat i Gibraltar. Han er selv blevet vaccineret, og hans danske kone er også blevet tilbudt vaccinen, men hun har lige født og venter derfor med at tage den lidt endnu.

»I Danmark giver man ikke vaccinen til gravide og ammende, men det gør de altså hernede. Vi venter lidt, før min kone tager den. Jeg vil personligt være positivt stemt for, om mine børn skal vaccineres – så længe vi føler, at vi kan stole på, at det er sikkert for dem,« siger Joakim Kristensen, der er bankrådgiver, til B.T.

Næsten 30 procent af jordens befolkning er under 18, og de bliver ikke vaccineret, som landet ligger nu. Det er dog problematisk, fordi særligt de nye mutationer ser ud til at smitte de yngre mere.

»Børn kan sprede smitten ligesom voksne, og vaccination af børn vil blive en afgørende faktor i at få kontrol med infektionsraterne,« siger Ann Munana fra Chicagos sundhedsstyrelse til Healthline.com.

Der er allerede en række vaccinationsforsøg med børn i gang. Pfizer oplyser til B.T., at de har indrulleret 2.259 børn i alderen 12 til 15 år i et fase tre forsøg. Pfizer forventer et tilsvarende forsøg med 5-11-årige børn i første halvdel af 2021.

Også AstraZeneca er i fuld gang. Her undersøger man børn i alderen 6 til 15 år. Johnson og Johnson, der har en vaccine til godkendelse hos EMA lige nu, er i gang med et forsøg, der også dækker de helt små børn.

Grunden til det store fokus på børn og vacciner er ifølge lederen af Oxfords AstraZeneca-vaccineprogram, Andrew Pollard, ikke så meget børnenes helbred.

»De bliver som udgangspunkt ikke særligt syge af covid-19. Men det er vigtigt at få slået fast, at vaccinerne også er sikre til børn. Både for de mest skrøbelige børn og for at vise, at vaccination af de yngste er en mulighed,« siger han til BBC.

Et vigtigt element i argumentet for vaccination af børn og unge er den såkaldte flokimmunitet. Den forventes at indtræde, når 70-90 procent af befolkningen har opnået beskyttelse mod covid-19. Men da børn og unge i store del af verden udgør en meget betydelig del af befolkningen, så kan vi næppe opnå flokimmunitet, uden at de også er beskyttet.