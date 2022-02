Hvis du har en lille baby på vej og ønsker at minimere risikoen for at få et ustyrligt barn med ADHD, skal du nok holde nallerne fra de brusende væsker i sodavandsflasker og dåser.

Spøjst kan det lyde, men der er en sammenhæng mellem sodavandsindtaget og symptomerne på ADHD, som er en tilstand, der kan føre til blandt andet koncentrationssvigt og hyperaktivitet hos børn på otte år.

Det viser en ny undersøgelse fra Norge ifølge VG, hvor 39.870 mødre og børn har deltaget.

For otteårige børn af mødre, som drikker et eller flere glas sodavand dagligt, har flere ADHD-symptomer, end de børn, hvor mødrene ikke har drukket sodavand.

Farligt kan det lyde, men forskeren bag undersøgelsen, Liv Grimstvedt Kvalvik, fra Universitetet i Bergen, maner til besindighed.

»Det udgør ikke den store risiko at drikke sodavand under graviditeten. Ikke desto mindre mener vi, at resultaterne i denne undersøgelse er vigtige. En lille forøgelse i en tilstand, der er almindelig i befolkningen kan også betyde noget i et folkesundhedsperspektiv,« siger hun til mediet.

Dertil mener Liv Grimstvedt Kvalvik, at man skal passe på med at drage for mange konklusioner, fordi der er tale om et observationsstudie, hvor resultaterne er på baggrund af spørgeskemaer, der er udfyldt under graviditeten og når barnet er otte år.

»Mere forskning er nødvendig for at bekræfte sammenhængen, der er indikeret i denne undersøgelse. Vi har taget højde for andre faktorer, der kan forklare noget af sammenhængen, men alligevel fik vi meget klare fund,« siger hun.