Norske Michael Skråmo og hans kone blev tidligere på året dræbt i Syrien, mens Skråmo kæmpede for IS.

Syv børn af den afdøde svensk-norske IS-kriger Michael Skråmo er tættere på at komme til Sverige fra Syrien.

Det oplyser børnenes morfar, Patricio Galvez, til svensk TV4.

Ifølge Galvez har de kurdiske myndigheder givet klart signal til, at børnene kan bringes til det svenske konsulat i Erbil i Irak.

- Dette er fantastisk. Det er en enorm lettelse, siger Patricio Galvez til TV4.

Sagen så sin begyndelse, da Skråmo sammen med sin svenske kone og dengang fire børn rejste til Syrien i 2014, hvor de sluttede sig til IS.

Siden fik parret yderligere tre børn.

Men i januar i år blev konen dræbt, mens Skråmo døde i kamp i marts. Det gjorde de syv børn i alderen et til otte år forældreløse. Morfaren har siden begyndelsen af april forsøgt at få børnene til Sverige.

De norske myndigheder har ikke ønsket at kommentere sagen om Skråmos børn direkte. Myndighederne oplyser derimod, at det ikke finder det aktuelt at hente norske borgere - heller ikke børn - hjem fra IS-lejre i Syrien.

- Ud fra det vi ved, er Skråmos børn ikke norske borgere. Af hensyn til tavshedspligten kan vi ikke udtale os yderligere om enkeltsager, udtalte Audun Halvorsen, statssekretær i Norges udenrigsministerium, i sidste uge.

/ritzau/NTB