Har du nogensinde forestillet dig en ulykke med en ledbus, hvor den pludselig forvinder fra vejen?

Så prøv at kigge nærmere på ovenstående billede fra New York i USA, hvor det forreste led af bussen hænger ud over en bro – kun holdt fast til anhængeren af en krog.

Mindst otte personer kom til skade, da den forreste del af bussen røg ned fra en bro og landede på vejen nedenunder. Det skriver BBC.

New York Citys brandvæsen udsendte et tweet efter ulykken. På det kan man se bussen dingle fra broen, der ligger i Bronx, torsdag aften lokal tid.

FDNY Acting Battalion Chief Steven Moore and Deputy Chief Paul Hopper discusses operations on scene of a tandem bus accident this morning in the Bronx. Read more: https://t.co/sCfNYIOtrs pic.twitter.com/8eMb4dKAZO — FDNY (@FDNY) January 15, 2021

En talsmand for politiet oplyser, at chaufføren 'ikke var i stand til at navigere på vejen og derfor kørte galt'.

Bagenden af bussen holder stadig på broen, mens chaufføren og den forreste del hænger med motoren på vejen under dem.

Ledbusser har i mange år være på vejene i Aarhus, og de har siden efteråret 2017 været taget i brug på 5C-linjen i København.

Buschaufføren var blandt de otte personer, som blev såret ved ulykken. Ifølge redningsarbejdere var hans tilstand alvorlig.

Horrible accident on Washington Bridge (Which connects 181st in Manhattan to the Bronx. This is not the GWB.)



Tandem bus dangling off edge. Emergency services have closed off the entire area. https://t.co/nOCK9VpNvL — Mark D. Levine (@MarkLevineNYC) January 15, 2021

»Vi tilså og behandlede otte personer fra denne ulykke,« siger brandvæsnets vicechef, Paul Hopper.

»Bussen faldt næsten 15 meter ned på vejen, og patienterne fik alvorlige skader med et fald fra den højde,« siger han.

Byrådsmedlemmet Mark Levine udsendte også et tweet efter ulykken. Her fortalte han, at brandvæsenet, som stod for redningsarbejdet, havde spærret hele gaden af, men de arbejdede.