Som en sikkerhedsforanstaltning bliver alle fly af typen Boeing 737 MAX 8 holdt på jorden i Europa.

Den europæiske luftfartsmyndighed, Easa, har suspenderet al flyvning med flytypen Boeing 737 MAX 8, der styrtede søndag.

Forbuddet træder i kraft tirsdag aften klokken 19. Det oplyser Easa.

Beslutningen kommer i forlængelse af søndagens flystyrt i Etiopien, hvor 157 personer omkom.

Det var andet styrt med det pågældende fly på få måneder. I oktober mistede 189 mennesker livet, da et fly styrtede ned i Indonesien.

Easa skriver, at det er for tidligt at konkludere, hvad der var årsag til ulykken i Etiopien. Flyveforbuddet skal ses som en sikkerhedsforanstaltning.

/ritzau/