Ifølge amerikanske kongresmedlemmer vil det mindst tage uger, før Boeing MAX-fly kan få lov at flyve.

Der vil som minimum gå flere uger, før fly af typen Boeing 737 MAX 8 og 9 vil kunne være i luften igen.

Det fortæller medlemmer af Kongressen i USA, der har fået en orientering af den amerikanske luftfartsmyndighed, FAA. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

FAA besluttede onsdag at give flyveforbud til flytypen, der på et halvt år har været involveret i to alvorlige styrt i henholdsvis Indonesien og Etiopien, der kostede henholdsvis 189 og 157 mennesker livet.

Inden flyene eventuelt vil kunne komme på vingerne igen, skal en ny software godkendes, installeres og testes i alle flyene.

Sammenfaldet mellem flytyperne og ligheder mellem ulykkerne i Etiopien og Indonesien har udløst bekymring for, at der er fejl i flyenes systemer.

Derfor er myndighederne i øjeblikket ved at undersøge, om der kan være en sammenhæng.

Nogle eksperter har udtrykt mistanke om, at der kan være software på de nye fly, som piloterne i de to flystyrt ikke har kunnet slå fra.

Kombineret med forkert data fra en defekt sensor kan dette have bragt flyene ned.

Ud over USA har MAX 8- og 9-flyene fået flyveforbud i de 28 EU-lande samt Island, Liechtenstein, Schweiz og Norge.

Dertil kommer blandt andet USA, Canada, Australien og flere lande i Mellemøsten, Afrika og Asien.

Boeing har oplyst, at det siden flystyrtet i Indonesien i oktober har arbejdet på en softwareopdatering til MAX-flyene. Det skulle efter planen være klar i løbet af nogle uger.

Det amerikanske selskab bakkede onsdag op om flyveforbuddet, efter at FAA havde indført det, men Boeing slog samtidig fast, at det har fuld tiltro til sikkerheden.

Boeing har leveret omkring 350 fly af typen på verdensplan og har samtidig ordrer liggende på over 5000.

