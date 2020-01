Boeings nyeste flagskib, 777X, bliver det længste fly med plads til 425 passagerer.

Verdens største jetliner, flyproducenten Boeings 777X-fly, har natten til søndag gennemført sin første prøveflyvning.

Det fremgår af en video på flyproducentens hjemmeside.

Det 77 meter lange fly landede i Seattle foran hundredvis af jublende Boeing-ansatte efter mere end tre timer i luften.

Prøveflyvningen var blevet udskudt to gang denne uge på grund af dårlige vejrforhold, skriver CNN.

Boeings nyeste flagskibs to motorer kan bære op til 425 passagerer og har et vingefang på 72 meter.

Det forventes, at 777X bliver det vigtigste fly for producenten i de kommende år og vil dække de fleste langdistanceruter.

Flytypen skal sættes i brug på interkontinentale flyvninger fra 2021.

Præsentationen af 777X blev i foråret udskudt, da flyproducenten var i et stort stormvejr sidste år, da Boeings 737 MAX-fly, ligeledes et relativt nyt fly, var den flytype, der styrtede ned i Etiopien i marts.

Et andet fly af typen styrtede i efteråret 2018 ned i Indonesien ligeledes kort efter start. I alt blev 346 personer dræbt som følge af de to flystyrt.

Myndigheder verden over - inklusive i Europa - udstedte efterfølgende startforbud til flytypen, så det kan afklares, om der er systemiske fejl ved den. Forbuddet er endnu ikke ophævet.

Problemet med flytypen har kastet Boeing ud i en af de største kriser i selskabets historie. Indtil videre har Boeing haft over ni milliarder dollar i uforudsete udgifter.

I december blev topchefen Dennis Muilenburg skiftet ud, og FAA kritiserede ham for at have forsøgt at presse myndigheden til at ophæve flyveforbuddet for 737 MAX.

Uvished, om hvornår typen vender tilbage til normal drift, fik det amerikanske kreditvurderingsselskab Fitch Ratings til at sænke Boeings kreditvurdering i forrige uge.

/ritzau/