Alle nye 737 MAX fly forsynes med en advarselslampe, og alle eksisterende fly får monteret den, skriver avis.

Boeing har besluttet at forsyne alle nye 737 MAX fly med en ny advarselslampe som standardudstyr og montere dem i alle eksisterende fly. Det skriver avisen The Financial Times.

Flyproducenten har truffet beslutningen efter intens kritik i kølvandet på to flykatastrofer.

- Advarselslamperne vil varsle piloterne i tilfælde af, at to vigtige sensorer ikke er overens, skriver The Financial Times med henvisning til en kilde tæt på Boeing.

Boeing har ikke umiddelbart ønsket at kommentere rapporten.

Meldingen om den nye advarselslampe kommer efter to dødelige styrt inden for få måneder med fly af typen Boeing 737 MAX 8.

Efter det seneste flystyrt den 10. marts besluttede EU og blandt andre USA, Australien og Japan, at holde alle fly af typen Boeing 737 MAX 8 og MAX 9 på jorden.

10. marts omkom 157 personer i en flyulykke i Etiopien. Styrtet skete, kort efter at Ethiopian Airlines-flyet lettede fra Etiopiens hovedstad, Addis Abeba.

Flyet var et Boeing 737 MAX-8.

Et fly af samme type styrtede ned 29. oktober sidste år, hvor 189 mennesker mistede livet. Også det styrt skete kort efter afgang. Her var det et fly fra det indonesiske luftfartsselskab Lion Air, der styrtede i havet.

Siden dengang har der været fokus på en særlig software i Boeings MAX-fly, og der er flyveforbud for de to typer MAX-fly i flere end 30 lande.

Kaptajnen på det nedstyrtede fly i Etiopien fik ikke mulighed for at prøve sit luftfartsselskabs nye simulator for Boeing 737 MAX 8, inden han døde ved styrtet sammen med 157 andre. siger en pilotkollega til Reuters.

Den 29-årige kaptajn, Yared Getachew, skulle have været på efteruddannelse i slutningen af marts - to måneder efter at selskabet fik den første simulator.

Flyveledere i Addis Abeba så flyet bevæge sig flere hundrede fod op og ned, inden det forsvandt fra en radarskærm over et militært område.

"Break, break. Beder om at vende tilbage", var de sidste ord i radioen fra flyets kaptajn.

/ritzau/Reuters