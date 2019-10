Den amerikanske flyproducent Boeing udskifter den øverst ansvarlige for selskabets division for passagerfly.

Det oplyser den amerikanske flyproducent tirsdag ifølge flere medier.

Meddelelsen kommer, dagen før selskabet offentliggør kvartalsregnskab og få dage efter nye afsløringer om Boeings ulykkesramte MAX-fly.

Kevin McAllister fratræder som direktør for Boeing Commercial Airplanes. Han bliver afløst af Stanley Deal, som hidtil har stået i spidsen for Boeings serviceafdeling.

McAllister er den højst placerede chef, som er blevet udskiftet, siden et fly af typen 737 MAX 8 i marts styrtede ned i Etiopien. Alle 157 om bord blev dræbt.

Det var det andet styrt med det pågældende fly på få måneder. I oktober 2018 mistede 189 mennesker livet, da et fly styrtede ned i Indonesien.

Siden marts har flytypen midlertidigt været suspenderet fra at gå i luften. Flyveforbuddet skal ses som en sikkerhedsforanstaltning, mens Boeing arbejder på at finde ud af årsagen til de to styrt.

I sidste uge blev det afsløret, at en pilot under en simulatortest af flytypens systemer havde meldt om problemer til en kollega med den såkaldte MCAS-software. Computerprogrammet træder i kraft, hvis flyet er ved at stalle.

