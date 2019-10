- Jeg føler mig ansvarlig for at fortsætte, til det er færdigt, siger chef i høring om fly, der forulykkede.

Flyproducenten Boeings administrerende direktør, Dennis Muilenburg, bliver på nuværende tidspunkt på sin post trods to fatale flystyrt.

Det oplyser han under en høring i et udvalg i Repræsentanternes Hus om flytypen 737 MAX, der efter to styrt med knap 350 dræbte har flyveforbud.

- Jeg er ansvarlig. Disse to ulykker skete på min vagt. Jeg føler mig ansvarlig for at fortsætte, til det er færdigt, siger Muilenberg ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Topchefen siger dog ikke noget om, hvorvidt han senere vil gå af.

Tidligere på måneden mistede Dennis Muilenburg sin post som bestyrelsesformand.

Boeing 737 MAX-flyene har siden marts været underlagt flyveforbud over hele verden på grund af de to dødsulykker i Indonesien og Etiopien inden for fem måneder.

Topchefen afviste under høringen også forslag om, at han skulle gå ned i løn som følge af sagen. Hans fokus er "ikke på pengene", sagde han.

- Hvorfor frasiger du dig ikke nogle penge, spurgte Steve Cohen, der er demokrat fra Tennessee ifølge nyhedsbureauet AFP.

Muilenberg slog fast, at hans løn er fastsat af bestyrelsen.

- Siger du, at du ikke vil give nogen kompensation? spurgte Cohen.

- Efter disse to frygtelige ulykker, som har fået folk til at forsvinde, til at dø, går du ikke ned i løn. Du er ikke ansvarsfuld, tilføjede han.

Ordudvekslingen var blandt de mest anspændte under høringen.

Tidligere på måneden fratrådte Kevin McAllister som direktør for Boeing Commercial Airplanes. Det er den første store fratrædelse efter ulykkerne.

I sidste uge kom det frem, at fejl og mangler på et særligt kontrolsystem var en afgørende årsag til, at flyet styrtede ned ud for den indonesiske kyst.

Det konkluderede Indonesiens transportsikkerhedsudvalg. Systemet er designet til at hjælpe piloter med at holde den rigtige flyvevinkel.

/ritzau/