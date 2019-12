Siden marts har Boeings 737 MAX-fly ikke måttet flyve. Boeing indstiller produktionen af flyene midlertidigt.

Flyproducenten Boeing indstiller i januar midlertidigt produktionen af fly af typen 737 MAX.

Det oplyser Boeing i en pressemeddelelse.

Boeings 737 MAX-fly har siden marts været underlagt flyveforbud i hele verden.

Forbuddet fulgte efter to styrt i henholdsvis Indonesien og Etiopien. De skete inden for fem måneder og kostede i alt 346 mennesker livet.

Der er ikke udsigt til, at flyveforbuddet ophæves foreløbigt, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I midten af november lød det ellers fra Boeing, at 737 MAX-flyene kunne være på vingerne igen i januar.

Beslutningen om at indstille produktionen er blevet truffet af Boeings bestyrelse efter et to dage langt møde i den amerikanske storby Chicago.

Siden flyveforbuddet mod Boeings 737 MAX-fly blev udstedt i foråret, har virksomheden hver måned produceret i gennemsnit 42 fly af typen.

Som begrundelse for at indstille produktionen af 737 MAX-fly skriver Boeing blandt andet, at der er uvished om, hvornår flyene får tilladelse til igen at flyve.

/ritzau/