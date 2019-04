149 passagerer og otte besætningsmedlemmer mistede livet, da et Boeing 737 MAX fly fra Ethiopian Airways den 10. marts styrtede i jorden.

Torsdag kom den foreløbige havarirapport så, der konkluderer, at piloterne fulgte alle regler, men ikke kunne stille noget op mod flyets automatiske styresystem.

I den forbindelse var Boeing topchef, Dennis Mullenberg, også ude og kommentere rapporten. Og her kom han med en indrømmelse:

'Den foreløbige rapport indeholder data for de sorte bokse, der indikerer, at der kom fejlagtige oplysninger fra flyets 'angle of attack-sensor', der aktiverede MCAS-systemet. Ligesom det var tilfældet med Lion Air 610 flight,' skriver chefen i en pressemeddelelse.

Dermed indrømmer Boeing altså, at det selvsamme automatiske styresystem også spillede en rolle i en lignende ulykke den 29. oktober 2018.

Her omkom samtlige 189 personer i et Boeing-fly fra Lion Air, efter det styrtede ned blot 13 minutter efter afgangen fra Jakarta-lufthavnen i Indonesien.

I den seneste ulykke kæmpede de to erfarne pilot desperat for at få kontrollen over det topmoderne Boeing 737 MAX 8-fly, men kun seks minutter efter afgangen fra Etiopiens hovedstad, Addis Ababa, havde flyets anti-stall-system taget kontrollen og tvunget flyets næse mod jorden.

MCAS-systemet, der altså havde en rolle i begge ulykker, er et automatisk styresystem, der skal forhindre, at flyet mister opdrift. Systemet styres af en censor på flyets yderside og viser, hvor højt flyets næse er i forhold til resten af flyet.

Boeings topchef, Dennis Mullenberg, kommer nu med en indrømmelse efter to dødsulykker inden for et halvt år. Foto: BEN STANSALL Vis mere Boeings topchef, Dennis Mullenberg, kommer nu med en indrømmelse efter to dødsulykker inden for et halvt år. Foto: BEN STANSALL

Og selvom systemet altså ikke specifikt bliver nævnt i den foreløbige rapport, så er det netop systemets censor, man er bekymret for.

Samtlige af verdens flyselskaber har efter de to ulykker valgt at lade deres Boeing 737 MAX-fly stå på jorden, mens undersøgelserne fortsætter.

Det er endnu for tidligt at konkludere, om det er MCAS-systemet, der er skyld i de to ulykker.

Den endelige havarirapport forventes at være klar om cirka et år.