Fly i Japan, Sydkorea og USA bliver holdt på jorden, efter at Boeing 777-motor brød i brand.

128 Boeing 777-fly med Pratt & Whitney-motorer holdes midlertidigt på jorden, efter at flyselskabet søndag opfordrede til, at flyet skulle groundes.

I weekenden blev et Boeing 777-fly med den motortype ramt af et motoruheld og måtte nødlande i Denver.

United Airlines meddelte herefter, at 24 fly blev holdt på jorden på baggrund af et forsigtighedsprincip. Nu har flyselskaber i Sydkorea og Japan fulgt trop.

69 af de 128 fly, som nu holdes på jorden, var i brug, mens 59 stod opmagasineret.

Ingen kom til skade under nødlandingen i Denver, men en video optaget af en passager i kabinen viste, at motoren var i brand, mens metaldele faldt ned fra flyet.

Episoden er det seneste slag for Boeing, der kun for nylig genoptog leveringerne af 737 MAX-flyet, der var involveret i to dødelige flystyrt.

Flyeksperter mener dog, at den seneste sag i højere grad sætter spørgsmålstegn ved selskabet Pratt & Whitney samt United Airlines' vedligeholdelse af motorer.

- Det her er overhovedet ikke som MAX, siger Richard Aboulafia, luftfartsanalytiker for selskabet Teal Group

- Efter at flyene har været på vingerne i så mange år, er det usandsynligt, at det handler om et problem i motordesignet. Det har helt sikkert noget at gøre med vedligeholdelse.

/ritzau/AFP