Luftfartsmyndigheder forventer, at Boeing er klar med en løsning for 737 MAX inden for de kommende uger.

Boeing har brug for mere tid til at løse problemerne med de ulykkesramte 737 MAX-fly, før de kan godkendes. Det oplyser de amerikanske luftfartsmyndigheder, FAA, mandag.

FAA oplyser, at den amerikanske flyproducent har brug for mere tid til at foretage de nødvendige softwareforbedringer for at sikre, at flytypen ikke havner i endnu en ulykke.

Kontrolsystemet i Boeing 737 MAX-flyene mistænkes for at have spillet en rolle i to dødsulykker i Etiopien og Indonesien.

FAA forventer, at softwareopdateringen i 737 MAX er klar "inden for de kommende uger".

Det var ventet, at Boeing havde afsluttet forbedringerne i sidste uge. Men ifølge FAA-talsmand Greg Martin har flyproducenten brug for mere tid for at sikre, at den har identificeret og taget hånd om samtlige problemer.

Boeing selv erklærer sig enig i FAA's tidsplan.

- Sikkerhed er vores første prioritet, og vi vil gå grundigt og metodisk til udviklingen og afprøvningen af opdateringen for at sikre, at vi kommer frem til det rigtige, siger talsmand for Boeing Charles Bickers.

Boeing har ikke kun brug for godkendelse fra FAA, men også fra andre steder. Det gælder blandt andet Europa og Kina, hvor sikkerhedsmyndigheder har meddelt, at de vil foretage deres egne vurderinger.

Flytyperne Boeing 737 MAX 8 og Boeing 737 MAX 9 har rundt om i verden været tvunget til at blive på jorden siden midten af marts.

Det sker som følge af et flystyrt i Etiopien i marts, der kostede 157 mennesker livet.

Ulykken i marts var det andet dødelige styrt med et 737 MAX 8-fly inden for et halvt år. I slutningen af oktober styrtede et fly af denne type således i havet ud for Indonesien. Samtlige 189 mennesker om bord blev dræbt.

En foreløbig rapport om flystyrtet i Etiopien ventes at blive offentliggjort i løbet af ugen.

/ritzau/AP