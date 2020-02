En del af landingsstellet på et Air Canada-fly er angiveligt brækket af og røget ind i motoren.

Et fly fra Air Canada, der mandag eftermiddag var lettet fra lufthavnen i Madrid, er vendt om for at foretage en sikkerhedslanding i Madrid.

En del af landingsstellet er brækket af og er røget ind i en motor, oplyser Spaniens største fagforening for piloter, Sepla, på Twitter.

Flyet lettede fra Barajas-lufthavnen klokken 14.30 med kurs mod Toronto. Det har 130 passagerer om bord, skriver den spanske avis El Pais.

Piloterne på flyet, der er af typen Boeing 767, kontaktede kontroltårnet i Barajas-lufthavnen en halv time efter at være lettet og bad om at foretage en sikkerhedslanding.

Det oplyser spanske luftfartsmyndigheder til nyhedsbureauet Reuters.

Flyet skal nu brænde brændstof af i tre timer, skriver piloternes fagforening.

Ved 17-tiden ligger flyet og cirkler rundt i luften et stykke fra lufthavnen, viser overvågningstjenesten Flightradar24.

Det er ikke første gang i løbet af mandagen, at lufthavnen i Madrid oplever problemer.

En drone, der var blevet set nær startbanerne, forårsagede forstyrrelser i lufttrafikken. 26 fly blev omdirigeret fra Barajas og måtte lande i andre lufthavne.

