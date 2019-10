For anden dag i træk måtte den øverste chef for flyproducenten Boeing onsdag pænt sidde og forsvare angreb fra medlemmer af den amerikanske kongres.

Dennis Muilenburg fortsatte således med at tage imod den verbale endefuld, der tirsdag begyndte, da den demokratiske senator Richard Blumenthal kaldte Boeings 737 MAX 8-fly for ‘flyvende kister.’

De folkevalgte medlemmer af senatsudvalget for handel, videnskab og transport har over to dage haft til opgave under en høring at udspørge Dennis Muilenburg om Boeings ansvar for de to flyulykker, der har kostet sammenlagt 346 personer livet.

Særligt en fejl på en sensor havde politikernes interesse.

De ville blandt andet vide, hvorfor Boeing besluttede kun at have én sensor - altså ingen back up - der kunne advare piloter, hvis vinklen på flyet var for stejl, skriver CBS News.

For det var netop det, der gik galt, da et Boeing-fly i oktober sidste år styrtede i havet ud for den indonesiske kyst.

Her mistede 189 mennesker livet.

En rapport fra Indonesiens transportsikkerhedsudvalg konkluderede i sidste uge, at der var fejl i kontrolsystemet ved navn MCAS, og det var medvirkende til, at flyet styrtede ned.

Boeing-chef Dennis Muilenburg vidner foran kongressen. Foto: SARAH SILBIGER Vis mere Boeing-chef Dennis Muilenburg vidner foran kongressen. Foto: SARAH SILBIGER

Formålet med systemet er at opdage, hvis flyets stigning bliver stejl, og flyet dermed taber hastighed. MCAS-systemet fungerer sådan, at det peger flyets snude nedad for at skabe fart, når det registrerer en for stejl stigning.

Da et Boeing-fly fra Ethiopian Airlines styrtede ned i marts og tog 157 liv med sig, stoppede al flyvning med flytypen.

Richard Blumenthal var blandt de mest kritiske røster, da han beskyldte Boeing for bevidst at skjule problemer med MCAS-systemet.

Han fremhævede ifølge The Guardian, at MCAS-systemet kun nævnes én gang i den 1.600-sider lange flymanual til piloterne.

Det var i den forbindelse, at han fik kaldt 737 Max-flyene for ‘flyvende kister.’

Tidligere på måneden mistede Dennis Muilenburg sin post som bestyrelsesformand.

Han vil dog ikke trække sig som administrerende direktør.

»Jeg er ansvarlig. Disse to ulykker skete på min vagt. Jeg føler mig ansvarlig for at fortsætte, til det er færdigt,« siger Muilenberg ifølge nyhedsbureauet Reuters.