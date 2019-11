Den amerikanske flyfabrikant Boeing er sat under pres for at redesigne motorkappen på alle deres 737 New Generation-fly.

Kravet kommer fra The National Transportation Safety Board (NTSB), som har kigget nærmere på en ulykke fra april måned i 2018, hvor en kvinde mistede livet.

Ulykken skete, da et rotorblad i motoren på et Southwest Airlines Boeing 737 brækkede sig løs, og brudstykker fløj ind motorkappen, før det ramte selve flyets skrog, nær et vindue.

Vinduet brast i en højde på næsten 10 km, og det medførte en hurtig dekomprimering i passagerkabinen.

Her ses motoren på Southwest Airlines flight 1380, efter nødlandingen i Philadelphia. Foto: AMANDA BOURMAN / HANDOUT Vis mere Her ses motoren på Southwest Airlines flight 1380, efter nødlandingen i Philadelphia. Foto: AMANDA BOURMAN / HANDOUT

Resultatet var, at den 43-årige mor til to børn, Jennifer Riordan fra Albuquerque i New Mexico, blev delvist suget ud af selve flyet. Det skriver Sky News.

Hun blev nærmest mirakuløst reddet ind i flyet igen af andre passagerer, men det lykkedes dog ikke at redde hendes liv.

Flyet var på vej fra New York til Dallas, da det nødlandede i Philadelphia med 144 passagerer og et mandskab på fem om bord.

Ifølge NTSB havde motorens 24 rotorblade 18 år på bagen, og de var blevet brugt på mere end 32.000 flyrejser inden ulykken.

FILE PHOTO: Emergency personnel monitor the damaged engine of Southwest Airlines Flight 1380, which diverted to the Philadelphia International Airport after the airline crew reported damage to one of the aircraft's engines, on a runway in Philadelphia, Pennsylvania U.S. April 17, 2018. REUTERS/Mark Makela/File Photo Foto: Mark Makela Vis mere FILE PHOTO: Emergency personnel monitor the damaged engine of Southwest Airlines Flight 1380, which diverted to the Philadelphia International Airport after the airline crew reported damage to one of the aircraft's engines, on a runway in Philadelphia, Pennsylvania U.S. April 17, 2018. REUTERS/Mark Makela/File Photo Foto: Mark Makela

En af rotorbladene havde netop en revne, da den blev gået efter sidste gang – men det blev ikke opdaget!

Formanden for NTSB, Robert Sumwalt, siger, at dem, der laver flymotorerne skal udvikle et stærkere design, så et afbrækket rotorblad ikke endnu engang laver sådan en tragedie.

Ældre fly, af samme type, vil så få de nye flymotorer sat på, sagde han.

Ændringerne skal kun gælde Next Generation-versionerne af 737, ikke afløseren Boeing 737 MAX, som for øjeblikket ikke flyver, efter to horrible ulykker.

Ifølge NTSB blive rotorbladene i dag testet hver 9. eller 12. måned.