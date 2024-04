En alvorlig ulykke på et passagerfly har nu fået økonomiske konsekvenser for flyproducenten Boeing.

Boeing har således betalt 160 millioner dollar – knap en milliard kroner – til flyselskabet Alaskan Airlines, efter et sidepanel røg ud af et 737-9 Max-fly under en flyvetur i januar.

Pengene skal kompensere for tabt indtjening hos Alaskan Airlines, som opererede det pågældende fly og efterfølgende måtte aflyse ture for at undersøge samtlige 7373-9 Max-modeller, skriver ABC News.

Under ulykken blev et sidepanel, en dør og et ledigt sæde revet af skroget på flyet, som var i gang med opstigning.

Ulykken betød, at der var hul ind til 171 passagerer i kabinen, iltmasker blev udløst og flyet måtte nødlande.

Ingen kom til skade, men en dreng fik suget sin T-shirt af grundet voldsomme tryk.

Ulykken fik den amerikanske luftfartsmyndighed til at udstede et direktiv om, at alle fly af den pågældende flytype skulle inspiceres.

Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur oplyste til B.T. i januar, at ingen europæiske flyselskaber under agenturet flyver med den pågældende model.

Fra Alaskan Airlines lyder det, at ulykken kostede flyselskabet omkring 160 millioner dollar i første kvartal.

Ifølge ABC skal selskabet også have udtalt, at man venter at modtage endnu flere penge fra Boeing oven i de 160 millioner dollar.