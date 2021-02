Melding om motorproblemer med Boeing 777 kommer kort efter, at tilsvarende fly tabte motor over USA.

Et fly af typen Boeing 777 er fredag morgen sikkerhedslandet i Ruslands hovedstad, Moskva, med motorproblemer, oplyser selskabet, der ejer flyet.

Det sker ikke mange dage efter, at et tilsvarende Boeingfly tabte dele fra en motor over Denver i USA og måtte foretage en nødlanding.

- Under en cargoflyvning med nummer 4520 fra Hongkong til Madrid blev der opdaget en fejlagtig operation i motor-kontrolsensoren, oplyses det i en forklaring fra flyselskabet, Rossiya.

- Besætningen besluttede at foretage en sikkerhedslanding i Moskva, fremgår det.

Ingen kom til skade under nødlandingen i Denver, USA, lørdag. Men en video optaget af en passager i kabinen viste, at motoren var i brand, mens metaldele faldt ned fra flyet.

Episoden er det seneste slag for Boeing, der kun for nylig genoptog leveringerne af 737 MAX-flyet, der var involveret i to dødelige flystyrt.

Det var i Indonesien og Etiopien i oktober 2018 og marts 2019. I alt 339 passagerer og besætningsmedlemmer mistede livet. Det betød, at alle fly af denne type verden over blev taget ud af drift.

Det har vist sig, at der var problemer med den software, som var lagt ind i det nyudviklede 737-MAX.

Havarieksperter undersøger, om metaltræthed var årsag til, at den ene motor på Boeing 777-flyet brød i brand og faldt til jorden i Denver.

Amerikanske Boeing har efter motorulykken beordret 128 777'er sat på jorden for at få tjekket deres Pratt & Whitney-motorer.

/ritzau/AFP