Et lastfly, en Boeing 767, er styrtet ned i Trinity Bay øst for millionbyen Houston i den amerikanske stat Texas.

Ifølge myndighederne formodes de tre besætningsmedlemmer at have mistet livet, skrive avisen Houston Chronicle.

Flyet var på vej fra Miami i Florida til Houston i Texas, da fly- og radarkontrollen mistede kontakten til flyet. På det tidspunkt befandt lastflyet sig knap 50 kilometer fra George Bush International Airport.

Flyet var ejet af Atlas Air.



»Efterforskere fra de amerikanske luftfartsmyndigheder er på vej til ulykkesstedet, og det nationale råd for transportsikkerhed er blevet kontaktet,« siger myndighedernes talsmand Lynn Lunnsford ifølge amerikanske CNBC.

Det er endnu uklart, hvad årsagen til flystyrtet er.

Boeing har udsendt en kortfattet pressemeddelelse, hvor man erklærer sig 'dybt bedrøvet' over ulykken.

'Vi bekymrer os om sikkerheden for de tre mennesker, som angiveligt har været om bord på flyet. Vi er klar til at bidrage med teknisk assistance til det nationale råd for transportsikkerhed i forbindelse med efterforskningen,' står der.