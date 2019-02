Flykontrollen mistede kontakt til lastfly, da det var knap 50 kilometer fra Houstons internationale lufthavn.

Et fragtfly, en Boeing 767, er styrtet ned i Trinity Bay øst for millionbyen Houston i den amerikanske stat Texas.

Flyet blev totalt ødelagt, da det styrtede ned, og man forventer derfor ikke at finde nogen overlevende.

Det siger sheriffen i distriktet, Brian Hawthorne, ifølge nyhedsbureauet AP.

Ifølge ham så vidner flyet styrte ned i bugten "med næsen først". Vragrester ligger spredt over en strækning på godt en kilometer.

Hawthorne uddyber, at det vil blive svært at bjærge både de tre mennesker, der var om bord på flyet, og resterne af flyet.

Det skyldes, at flyet er styrtet ned i et marskområde med dybt mudder, hvorfor der er brug for sumpbåde for at nå ud til området.

Fly- og radarkontrollen mistede kontakten til flyet, da det befandt sig knap 50 kilometer fra George Bush International Airport.

Flyet var ejet af Atlas Air og på vej fra Miami i Florida til Houston.

Endnu kendes årsagen til styrtet ikke.

- Efterforskere fra de amerikanske luftfartsmyndigheder er på vej til ulykkesstedet, og det nationale råd for transportsikkerhed er blevet kontaktet, siger myndighedernes talsmand Lynn Lunnsford ifølge amerikanske CNBC.

Boeing har udsendt en kortfattet pressemeddelelse, hvor man erklærer sig "dybt bedrøvet" over ulykken.

- Vi bekymrer os om sikkerheden for de tre mennesker, som angiveligt har været om bord på flyet. Vi er klar til at bidrage med teknisk assistance til det nationale råd for transportsikkerhed i forbindelse med efterforskningen, står der.

/ritzau/