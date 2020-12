Efter mere end 20 måneders ventetid er Boeing 737 Max tilbage på vingerne. Det fløj for første gang, efter at to frygtelige flystyrt betød, at flyet blev grounded over hele verden i marts 2019.

Nu er den første kommercielle tur taget med flyet, som i mellemtiden er blevet gennemgået og forbedret af Boeing, i Brasilien. Det oplyser en journalist fra nyhedsbureauet AFP, som var med om bord.

Det var lavprisselskabet Gol, der sendte fly nr. 4104 på vingerne. Det fløj fra Sao Paolo til den sydlige by Porto Alegre på en tur, som Boeing håber vil give flyet en lysere fremtid. Det skriver france24.com.

De færreste passagerer om bord på det 88 procent bookede fly lagde mærke til modelnummeret, der var malet på flyets næse. Og selskabet Gol gjorde ikke noget for at markere begivenheden.

Piloterne i cockpittet på Boeing 737 Max-flyet i lufthavnen i Sao Paolo. Foto: NELSON ALMEIDA Vis mere Piloterne i cockpittet på Boeing 737 Max-flyet i lufthavnen i Sao Paolo. Foto: NELSON ALMEIDA

»Det er rart at vide,« sagde en passager, da en journalist fra AFP fortalte ham, at flyet var det første Boeing 737 Max, der var på vingerne, siden det blev grounded i marts sidste år.

»Hvis det er det her, så må det betyde, at det er sikkert, ikke?« sagde manden, som bad om at være anonym.

140 piloter hos Gol har fået specialtræning i USA for at kunne flyve det opgraderede fly. Piloten, som fløj på jomfruturen, sad med tommelfingeren i vejret, da passagererne gik om bord.

Gol siger selv, at det er overbevist om, at sikkerheden er i orden på det opgraderede fly.

Flyet var næsten fyldt op med passagerer. Foto: NELSON ALMEIDA Vis mere Flyet var næsten fyldt op med passagerer. Foto: NELSON ALMEIDA

En talsmand for selskabet fortalte AFP, et enhver passager, som ikke føler sig sikker på at flyve med flyet, kan tage et andet i et år fra købsdatoen.

Gol er det største luftfartsselskab, der flyver indenrigsfly i Brasilien, og det forventer af have hele flåden af syv Boeing 737 Max-fly i luften før nytår.

Foruden 20 fly, der venter på at blive leveret fra USA, har selskabet bekræftet ordren på 95 fly af typen Boeing 737 Max.

Flyet blev grounded efter to flystyrt, hvor i alt 346 mennesker omkom. I 2018 styrtede Lion Air ned, og i 2019 var det Ethiopian Airlines' tur til at miste et helt fly og alle om bord.

Flyet af typen Boeing 737 Max er ved at være klar til den første kommercielle flyvetur, efter den blev grounded for 20 måneder siden. Foto: NELSON ALMEIDA Vis mere Flyet af typen Boeing 737 Max er ved at være klar til den første kommercielle flyvetur, efter den blev grounded for 20 måneder siden. Foto: NELSON ALMEIDA

Den 18. november i år blev flyet godkendt af de amerikanske myndigheder, og Brasilien fulgte efter en uge senere.

De to myndigheder er foreløbig de eneste, der har givet flyet lov til at flyve igen.