»Hvis den 20 dollar-seddel var falsk, så vidste George det ikke.«

Sådan lyder det fra 55-årige Alvin Manago, der boede sammen med 46-årige George Floyd i fire år.

Ifølge Daily Mail mødte de to hinanden, da de begge arbejdede på Conga Bistro Bar & Grill i Minneapolis, USA. Her stod Alvin Manago bag baren, mens George Floyd var sikkerhedsvagt på stedet.

Derfor har førstnævnte da også svært ved at tro på, at Floyd med vilje skulle have forsøgt at betale med en falsk 20 dollar-seddel den dag, han døde.

En politibetjent i Minneapolis, Minnesota, knæler på George Floyds hals. Ikke længe efter mister Floyd bevidstheden og senere livet. Foto: DARNELLA FRAZIER Vis mere En politibetjent i Minneapolis, Minnesota, knæler på George Floyds hals. Ikke længe efter mister Floyd bevidstheden og senere livet. Foto: DARNELLA FRAZIER

»Jeg har aldrig kendt til, at Floyd har brugt falske penge. Hvis han forsøgte at betale med en falsk 20 dollar-seddel, var det ikke hans mening,« siger han til mediet.

Alvin Manago så Floyd som én af sine bedste venner, og han fortæller samtidig, at han aldrig har set den afdøde amerikaner påvirket af hverken alkohol eller stoffer.

»Han var et godt menneske, og han fortjente ikke at dø på denne måde,« fortæller han.

George Floyd døde som følge af en brutal anholdelse, hvor han mistede bevidstheden og efterfølgende livet. I alt var der fire betjente til stede, da Floyd blev anholdt for angiveligt at have betalt med den falske 20-dollar-seddel i den amerikanske storby Minneapolis.

Derek Chauvin er sigtet for forsætligt manddrab. Foto: Ramsey County Sheriff’s Office Vis mere Derek Chauvin er sigtet for forsætligt manddrab. Foto: Ramsey County Sheriff’s Office

Alle betjentene er blevet fyret, og den ene, Derek Chauvin, som var ham, der sad på Floyds hals i omkring ni minutter under anholdelsen, er nu sigtet for det, der kaldes 'second degree murder', som kan oversættes til forsætligt manddrab.

Det er dog ikke nok for Alvin Manago. Han vil have alle betjente dømt i sagen.

Efterfølgende er det kommet frem, at de tre andre betjente nu også er blevet sigtet for medvirken til 'second degree murder' i sagen.

George Floyd bliver begravet 9. juni i Houston, Texas.