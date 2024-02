'Lykken er ikke langt væk!'

Det store, guldbelagte skilt troner på en bakke ud over den lille russiske by Kharp, der er hjemstavn for 6500 mennesker.

For omtrent 1000 af beboerne i den lille by må byens stort anlagte slogan føles tragikomisk.

De er her nemlig ikke frivilligt, men sidder som fanger i straffekolonien FKU IK-3, der også er kendt under øgenavnet 'Polarulven'.

Det var her, den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj tilbragte de sidste måneder af sit liv i fangenskab inden sin død, der blev bekræftet fredag 16. februar.

De hårdeste kriminelle

I slutningen af 2023 blev han overført til lejren, der huser nogle af de mest hårdkogte kriminelle i Rusland.

Sammen med mordere og voldtægtsmænd sad systemkritikeren de sidste måneder, inden han angiveligt faldt om under en gårdtur.

Fangerne sidder under umenneskelige forhold.

'Lykken er ikke langt væk,' står der på det guldbelagte skilt, der står med udsigt over Kharp og fangekolonien IK-3. Foto: Maxim Shemetov/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere 'Lykken er ikke langt væk,' står der på det guldbelagte skilt, der står med udsigt over Kharp og fangekolonien IK-3. Foto: Maxim Shemetov/Reuters/Ritzau Scanpix

»Forholdene er ret forfærdelige. Det er klart, at dette fængsel ligger i maksimal isolation,« sagde menneskerettighedsforkæmperen Igor Kaljapin til The Moscow Time, da Navalnyj blev forflyttet omkring jul 2023.

Kalyapin så dengang én meget lavpraktisk årsag til at placere Navalnyj i IK-3.

Oppositionspolitikeren var isoleret, selv for besøgende. Nærmeste by fra Kharp ligger 50 kilometer væk.

Jo længere væk fra befolkningen Navalnyj var, jo sværere ville det være for ham at påvirke folkestemningen i Rusland.

Ethvert flugtforsøg ville desuden fremstå nyttesløs med kilometervis ubeboet tundra til den ene side og de nordlige Ural-bjerge til den anden.

Brutal afstraffelse

De ubarmhjertige vejrforhold nord for polarcirklen skal ifølge beretninger også være et afgørende element i fangevogternes afstraffelsesmetoder.

Fangelejren blev bygget i 1961 og ligger nord for polarcirklen. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Fangelejren blev bygget i 1961 og ligger nord for polarcirklen. Foto: Stringer/Reuters/Ritzau Scanpix

Fanger bliver straffet kollektivt og tvunget til at stå udendørs og uden jakker i flere timer i vintermånederne, hvor temperaturen sjældent nærmer sig frysepunktet.

Om sommeren, hvor insekter og myg sværmer i massevis, skifter man afstraffelsesmetode. Fangerne skal stå stille i bar overkrop, mens myg og insekter sværmer om dem. Det skriver BBC.

Det uafhængige russiske medie Navaya Gazeta har også tidligere beskrevet, at tortur er hverdag i lejren, der blev bygget i 1961. Tidligere lå der en Gulag-lejr på samme sted.

Navalnyjs liv som fange

Ud fra enkelte opslag på sociale medier, som Navalnyjs folk delte på ahns vegne, fik man et mindre indblik i, hvordan den 47-årige politikers liv i fængslet så ud.

Dagen startede klokken 05.00. Sengetid var klokken 21.00.

Navalnyj arbejdede i en periode i fængslets systue, han tilbragte en stor del af sin fangenskab i isolation, og når han blev tildelt en cellemakker, var det de mest forstyrrede af slagsen.

Den brutale lejr nåede at være Aleksej Navalnyjs »hjem« i knap to måneder, før han afgik ved døden.

De russiske myndigheder holder fast i, at Navalnyj faldt om under en gårdtur fredag 16 februar.

Først var der forvirring om, hvor Navalnyjs lig befandt sig.

Da man fik lokaliseret liget, fik Navalnyjs mor og familie besked på, at de ikke kunne få hans jordiske rester udleveret før om to uger, da de skal igennem en 'kemisk analyse'.

Senest har Navalnyjs mor hævdet, at de russiske myndigheder presser hende til at holde tid og sted for begravelsen hemmelig.