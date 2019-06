I al hemmelighed boede en ung mand på loftet hjemme hos en amerikansk familie.

Derfra kunne han om natten liste sig ned og ud af en dør i et skab inde på værelset tilhørende familiens teenagedatter.

Først i begyndelsen af denne måned opdagede familien, at den unge mand - Matthew Castro på 18 år - havde taget ophold på deres loft i hjemmet i Tennessee.

Det skriver blandt andet People og Fox News.

Da moderen i familien den 2. juni kom hjem, så hun pludselig den unge mand kigge ned på sig fra toppen af trappen til husets første sal.

Hun råbte, at han skulle forlade stedet, men i stedet flygtede han ind på familiens datters værelse, og derfra kravlede han op på loftet.

Kvinden ringede til politiet, som først lykkedes med at få Matthew Castro fjernet fra loftet, efter de var blevet nødt til at kravle derop for at få ham ud.

Efterforskningen viste ifølge Fox News efterfølgende, at den unge mand angiveligt havde boet på loftet, så han om natten kunne snige sig ind i den 14-årige teenagedatters værelse og være sammen med hende.

Senere er det kommet frem, at den 14-årige pige og 18-årige mand kendte hinanden og tidligere havde forsøgt at løbe væk hjemmefra sammen.

Efter Matthew Castro blev anholdt, fik han et tilhold mod at nærme sig pigen og familien.

Det brød han dog allerede kort tid efter, da en nabo til familien så ham gå hen mod huset torsdag denne uge. Den unge mand blev derfor anholdt endnu engang.

Det vides ikke, hvor længe Matthew Castro havde boet på loftet, før han blev opdaget.