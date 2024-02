For en sikkerheds skyld er der lige én ting, vi bliver nødt til at understrege.

Den følgende historie om Mickey Barreto, der boede fem år på et legendarisk hotel uden at betale en øre, er skam sand, hvor utrolig den end lyder.

Vi begynder med slutningen. For ifølge AP blev den 48-årige amerikanske mand onsdag arresteret i New York – ifølge myndighederne fordi han endegyldigt var gået for langt.

»Mickey Barreto har igen og igen på svigagtig vis hævdet, at han ejede et af byens mest ikoniske vartegn, New Yorker Hotel,« som statsadvokaten i New York, Alvin Braggs, har sagt i en pressemeddelelse om sagen.

Men inden det kom så vidt, skal vi tilbage til begyndelsen.

For da Mickey Barreto i juni 2018 bookede en overnatning på New Yorker Hotel, blev han gjort opmærksom på et obskurt smuthul i loven.

Den tudsegamle paragraf sagde, at hvis man har boet på en enkeltværelse i en bygning opført før 1969, ville man have krav på en seks måneder lang lejekontrakt.

Da han fremlagde det krav til ledelsen hos New Yorker Hotel, blev han i stedet smidt ud.

New Yorker Hotel ligger centralt på Manhattan i New York – her ses Empire State Building i baggrunden. Foto: John Nacion/AP/Ritzau Scanpix

Men Mickey Barreto tog sagen i retten. Og tabte. Han appellerede. Og vandt – men hovedsageligt fordi advokaterne for ejeren af bygningen ikke dukkede op.

Så han fik en nøgle udleveret og boede således på hotellet i fem år uden at betale en krone. Frem til sommeren 2023.

Mest af alt fordi ejerne af New Yorker Hotel nægtede at forhandle en lejekontrakt med ham og samtidig ikke kunne smide ham ud.

Til sidst gik Mickey Barreto altså alligevel for langt, så myndighederne ikke længere ville acceptere menageriet.

Myndighederne har nu sigtet ham, fordi han sideløbende har forsøgt at få det til fremstå som, at han ejede hele bygningen.

Det er sket ved udformningen af et falsk skøde, ved at kræve hotellets bankkonti overført til ham, og ved at registrere hotellet i eget navn ved forskellige instanser i New York.

Mickey Barreto skulle også have forsøgt at opkræve husleje fra en beboer på hotellet.

»Vi vil ikke tolerere manipulation med vores ejendomsregistrering af folk, der forsøge at snyde systemet for egen vindings skyld,« lyder det fra Statsadvokat Alvin Braggs.

Mickey Barreto hævder selv, at han er uskyldig. Og at retten ved at give ham råderet over det ene værelse indirekte gav ham råderet over hele hotellet, fordi fordelingen i ejerforholdet ikke var blevet tydeliggjort.

»Jeg har aldrig ville begå svindel. Jeg mener ikke, at jeg nogensinde har svindlet nogen,« siger Mickey Barreto til AP:

»Og jeg har aldrig tjent noget på det.«

I stedet kalder han videre sig selv for aktivist og siger, at hele balladen har været et forsøg på at genere den nyreligiøse Moon-bevægelse, der ejer bygningen med New Yorker Hotel.