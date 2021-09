Nogle optagelser fanget af politiets bodycam afslører et glimt af Gabby Petito og Brian Laundries Ford Transit Van, som de kørte rundt i.

Optagelserne viser et noget andet billede, end det parret selv fremstillede på sociale medier. Politiets bodycam viser nemlig et kaotisk og rodet interiør, der står i stærkt kontrast til det, der blev portrætteret på deres YouTube-kanal og Instagram-profiler.

Det er Newsweek, der i første omgang har bragt de kontrastfulde billeder af varevognen.

Det unge forlovede par var oprindeligt på en fire måneder lang rejse på tværs af landet i sin selvindrettede varevogn.

Billedet viser, hvordan varevognen så ud, når parret fremviste den på deres sociale medier. Foto: YouTube

Parret havde inden turen ihærdigt delt billeder og opslag af deres varevogn.

»Ny varevogn betyder nye eventyr,« skrev parret blandt andet på sine sociale medier kort før rejsens afgang.

På Gabby Petitos Instagram-profil kan man ligeledes se videoer af parrets spæde del af rejsen. Parret nåede blandt andet at rejse igennem Kansas, Colorado og Utah.

Videooptagelserne fra politiets bodycam blev lavet den 12. august, da politiet stoppede parret på en highway, fordi de havde set Gabby Petito stå grædende i vejkanten.

Et screendump af politiets bodycam, der viser et noget mere rodet og kaotisk interiør. Foto: YouTube

Mens betjente snakker med begge isoleret, går en af betjentene bag varevognen, der tilfældigvis står åben.

Billederne er blot en lille fortælling i den tragiske historie, der har optaget USA de seneste dage.

Brian Laundrie dukkede den 1. september op hjemme i North Port, Florida alene. Han gav ingen forklaring på, hvor Gabby Petito var, og da hun aldrig dukkede op, blev hun ti dage senere meldt savnet.

Alt imens blev Brian Laundrie væk, og en stor menneskejagt var dermed startet.

Den 19. september blev et lig fundet i en nationalpark i Wyoming, som FBI mente at have tegn på at være Gabby Petito.

Det blev bekræftet af FBI på et pressemøde den 21. september, at liget var Gabby Petito. Det kunne dog ikke bekræftes, hvad dødsårsagen var.

Brian Laundrie er stadigvæk ikke fanget af politiet eller FBI endnu.