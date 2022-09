Lyt til artiklen

Dronning Elizabeth tjente sit land til allersidste åndedrag.

For så sent som to dage inden dronningens død, blev Liz Truss budt velkommen og benådiget af dronning Elizabeth på det skotske slot Balmoral, hvor hun siden sov stille ind.

Og ifølge Jakob Illeborg, B.T.s internationale korrespondent, var den handling »ekstraordinær.«

»Det sidste dronningen gjorde i sit liv var at byde hende (Liz Truss red.) velkommen. Og det gjorde hun to dage før sin død.«

»Det er ekstraordinært og meget sigende. Andre der havde det skidt eller lå for døden havde sagt, en anden skulle overtage den post. Hun vælger alligevel at tjene nationen til sidste åndedrag.«

Ifølge Storbritanniens nye premierminister, Liz Truss, var dronning Elizabeth »den klippe, som det moderne Storbritannien var bygget på.«

»Vores land er vokset og blomstret under hendes regeringstid,« siger hun ifølge Reuters.

Fra da dronning Elizabeth var helt ung, viede hun sit liv til at tjene nationen. Og derfor er det også et farvel til en helt særlig tid.

»Folk har aldrig kendt andet. De har levet med Elizabeth som det samlende element. Nu skal de vænne sig til en ny virkelighed med Charles på tronen,« siger B.T.s internationale korrespondent.

Og vi kan kun forvente, at den 73-årige arving griber tingene noget anderledes an.

»Det er en mere farlig vej at gå for kongehuset, men det er heldigt for Charles, at han bestemt ikke er så upopulær, som han var, da han var yngre. I 1990erne var han nærmest en forhadt mand i kølvandet på skilsmissen fra Diana. Også efter hendes død,« forklarer Jacob Heinel Jensen.