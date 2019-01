Bob Einstein, der er bedst kendt for sin rolle i hitserien 'Curb Your Enthusiasm', er død. Det skriver flere amerikanske medier.

Bob Einstein blev 76 år gammel.

'Hvil i fred, kære Bob Einstein. En fantastisk bror, far og ægtemand. En utroligt sjov mand. Du vil for evigt blive savnet,' skriver Albert Brooks, bror til Bob Einstein, på Twitter.

Bob Einstein slog først sit navn fast som manuskript-forfatter, og han vandt sin første Emmy helt tilbage i 1967 for sit arbejde med The Smothers Brothers Comedy Hour.

R.I.P. My dear brother Bob Einstein. A great brother, father and husband. A brilliantly funny man. You will be missed forever. — Albert Brooks (@AlbertBrooks) January 2, 2019

Senere blev det til endnu en Emmy for Van Dyke and Company.

På trods af det er det især med HBO's Curb Your Enthusiasm, at han blev verdenskendt.

Serien, der har inspireret den danske tv- og film-succes Klovn, byder bl.a. på den mærkelige karakter Super Dave Osborne, som er skabt af Bob Einstein.

Komedie-legenden blev for nylig diagnosticeret med leukæmi.