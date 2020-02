Bloomberg vil ophæve tavshedsaftaler med tre kvinder om ikke at nævne tidligere chikanesager rejst imod ham.

Den demokratiske præsidentaspirant og milliardær Michael Bloomberg er klar til at ophæve tavshedsaftaler med tre kvinder.

Det skriver den tidligere borgmester i New York på Twitter fredag aften dansk tid.

Bloomberg har tidligere indgået aftaler med tre kvinder om, at de ikke må tale om tidligere sager om chikane eller diskrimination, som har været rejst imod ham.

Han er blevet kritiseret for aftalerne af sine rivaler i kampen om at blive Demokraternes præsidentkandidat ved det amerikanske præsidentvalg i november.

Efter kritikken har Bloomberg nu besluttet, at han vil ophæve aftalerne med de kvinder, der skulle ønske det.

På Twitter skriver han, at hans medieselskab Bloomberg LP har identificeret tre af disse såkaldte tavshedsaftaler med kvinder, der har været ansat i selskabet.

- Hvis nogen af dem ønsker at blive frisat fra deres aftale, så kan de kontakte selskabet og få en fritagelse, skriver han.

Aftalerne har ifølge Bloomberg forhindret kvinderne i at tale om deres "klager over kommentarer, som de siger, jeg har sagt".

Aftalerne er blevet indgået i løbet af de seneste mindst 30 år, tilføjer han.

Meldingen kommer, blot to dage efter at Bloomberg under sin første tv-debat med sine modkandidater blev mødt med skarp kritik af senator Elizabeth Warren.

Warren sagde under debatten i Las Vegas, at Bloomberg har beskrevet kvinder som "fede kvindemennesker" og "lesbiske med hesteansigter".

Bloomberg er stifter og ejer af Bloomberg LP, som har over 20.000 ansatte.

- Jeg har tænkt over emnet de seneste dage, og jeg har besluttet, at så længe jeg driver selskabet, vil vi fremadrettet ikke tilbyde tavshedsaftaler for at løse sager om sexchikane eller embedsmisbrug, skriver Bloomberg i en meddelelse.

Han begrunder beslutningen med, at sådanne aftaler kan "fremme en tavshedskultur på arbejdspladsen og bidrage til en kultur, hvor kvinder ikke føler sig sikre eller støttede".

Bloomberg tilføjer, at han har bestilt et fuldt overblik over selskabets politikker vedrørende ligeløn, sexchikane og diskrimination.

- Jeg vil være en leder, som kvinder kan stole på, skriver han.

